GÜNDEM
12 Nisan 2023 - 00:19

Soğanın fiyatını düşürecek flaş gelişme: Bakanlıktan turfanda hasadı açıklaması!

Soğanın fiyatı yükseldi. Çarşıda kuru soğanın kilosu 30 liradan tek tek satılıyordu. Soğan hasadının daha erken başladığı bölgelerdeki verim, daha yüksek fiyatları aşağı çekeceği öngörülüyor.

GÜNDEM
12 Nisan 2023 - 00:19
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Soğanın fiyatını düşürecek flaş gelişme: Bakanlıktan turfanda hasadı açıklaması!
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Adana ve Hatay'da bu ay itibariyle erken soğan hasatlarının başlatıldığını ve geçen yıla göre daha yüksek verim alındığını bildirdi.

Bakanlığa göre, güneydoğudaki mahsuller fazla verdiği için fiyatlar gündemde. Bakanlığın soğan üretimiyle birlikte piyasaya arzına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son 10 yıl içinde ortalama 2 milyon ton kadar kuru soğan ürettiği belirtilirken, 2022'de bu üretimin 2 milyon 350 bin ton olduğu kaydedildi.

"Halkımızın gıda ihtiyacı sürekli olarak karşılanmaktadır."



Bakanlığın yayınladığı açıklamanın içeriğinde kuru soğan üretiminin talebi karşılayacak düzeyde gerçekleştirildiği belirtilirken, şunlar aktarıldı:

"Türkiye İstatistik Kurumu'nun (YÜİK) verilerine göre 2021/2022 yılları arasındaki pazarlama sürecinde yerli kullanımın 2 milyon 87 bin ton, doluluk oranının ise yüzde 114,7 olmuştur. Bu veriler çerçevesinde kuru soğan üretiminin ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek düzeyde yapıldığı görülmektedir. Sahip olduğumuz topraklar ve farklı coğrafi bölgelerde değişim gösteren iklim özellikleri, yurdun bir yerinde yetişirken başka bir yerinde hasat yapmamızı mümkün kılıyor. Böylece insanımızın gıda ihtiyacı sürekli olarak karşılanıyor."

“Yeni üretim sezonunun ilk hasadı başladı”

Geçtiğimiz yıl hasatları yapılan ve depolanan kuru soğan tüketiminin yıl boyunca devam ettiği söylenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin güney kısmında kalan bölgelerde yeni üretim mahsulün ilk hasadı başladı. Bu çerçevede, Nisan ayından itibaren Adana ve Hatay illerinde erken soğan hasadı başlar. İçinde bulunulan bu dönemde geçen yıla göre daha yüksek bir kâr söz konusu. Adana ve Hatay illerinde 2022 yılında 272 bin ton olan birinci mahsul soğan üretiminin bu yıl 284 bin tona çıkması bekleniyor. Yeni mahsüllerle üretilen ve sofralarımızda yer almaya başlayan soğan miktarı, insanımızın ihtiyacını fazlasıyla karşılayabilecek düzeydedir."

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Elvan ÇILDIR
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