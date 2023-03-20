Soğuk havalar döndü, doğalgazlar fullendi! Başvuranların 2500 TL'ye kadar faturasını devlet ödeyecek: Siz de alabilirsiniz!







BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR







900-2.500 Türk Lirası arasında olan doğalgaz desteği kronik hastalığı olanlara da eklenerek 3.000 Türk Lirasına çıkıyor. Bu yardımlar kış başında başlar ve özellikle kış mevsiminde kış sonuna kadar devam eder. PTT hesapları ile bu avantajları elde etmek ve kolayca para çekmek mümkündür.Devlet tarafından 900 Türk Lirasına ile 2.500 Türk Lirasına arasında verilen doğalgaz emisyon hakkını kullanmak için başvuru şartları aranmaktadır. • Türkiye vatandaşı olmak, • Bu teşvik için e-devlet adresi üzerinden başvuru yapılması gerek • Doğal gaz desteği verilen bir bölge veya şehirde ikamet ediyor olmak gerek. • Oturduğunuz yerin adresine, dolayısıyla doğalgaz hizmetine bağlı olan bir sayaca ihtiyaç var. • Fatura, mesken abone grubuna ait olması gerekmektedir. Açıklamalara göre, hayati tehlikesi olan veya kronik hastalığı olan kişilere ek avantajlar sunulduğu kaydedildi. Dolayısıyla doğalgaz desteği 500 ile 2.500 Türk Lirası arasında değişmekte ve 3000 Türk Lirasına kadar çıkabilmektedir. Bu vatandaşlara ödenen yardımlar sayesinde özellikle maddi sıkıntı yaşayanlar için bu avantajlı durum sağlanmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yaptığı açıklamaya göre, bugüne kadar 216 bin vatandaşın e-devlet üzerinden talepte bulunduğu biliniyor. Bu açıklamada, bu kişilere ihtiyaçlarına göre ve şartların sağlanması şartıyla ödeme yapıldığı söylendi. E-devlet üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde başvuruda bulunmak ve ileride bu avantajları PTT aracılığıyla almak da mümkündür. Öte yandan, maddi sıkıntısı ve ihtiyacı olan herkes, şartları sağlaması halinde bu ödeneği alabilir.