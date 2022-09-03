YAŞAM
03 Eylül 2022 - 15:07

Soğuk Karamelli Türk Kahvesi, Fuarın Gözdesi Oldu

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YAŞAM
03 Eylül 2022 - 15:07
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Soğuk Karamelli Türk Kahvesi, Fuarın Gözdesi Oldu


Uluslararası Gıda Ürünler ve Teknolojileri Fuarı (Worldfood Istanbul) 2 binin üzerinde markanın katılımıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde başladı. Fuarda beğeniye sunulan Soğuk Karamelli Türk Kahvesi ise katılımcılardan tam not aldı.


Hyve Group tarafından 1- 4 Eylül 2022 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edilen Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'na (WorldFood Istanbul) 800'e yakın katılımcı ve 2 binin üzerinde marka katılım gösterdi. Türk gıda sektörünün uluslararası buluşma noktası olan WorldFood Istanbul, 4 Eylül'e kadar yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ağırlayacak. Gıda sektörünün öne çıkan fuarlarından biri olarak ön plana çıkan WorldFood Istanbul, sektöre yön veren isimlerin katılımları, ses getirecek etkinlikler, ziyaretçilerle ilk defa buluşacak yeni ürünler ve geniş katılımcı profili ile sektör için önemli bir görev üstleniyor.




Soğuk karamelli Türk Kahvesi, fuarın gözdesi oldu


Yeni çıkan ürünlerin sergilendiği fuarda, soğuk karamelli Türk Kahvesi görücüye çıktı. Tada, Türk Kahvesi'nin sadece sıcak içecek olarak sunmanın yeterli olmadığını, bu lezzetin uluslararası bir içecek olmasını hedefleyerek soğuk içilen “Karamelli Türk Kahvesi” üretimine başladı. World Food İstanbul'da yaz aylarının yeni içeceği mottosu ile lansmanı yapılan Karamelli Türk Kahvesi'ni şekerli ya da şekersiz içme seçenekleri de tüketicinin tercihine bırakıldı.


Uyar Holding Pazarlama Direktörü Meral Tek, “Yazın sıcak günlerinde, ev ortamında, lezzetli soğuk kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Bu yeni ürünümüz ‘Karamelli Türk Kahvesi' lezzetini tatmak için sizleri World Food İstanbul'a bekleriz” dedi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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