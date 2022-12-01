SAĞLIK
01 Aralık 2022 - 09:24

Soğuk kış günlerinin şifa deposuyla bağışıklığınızı güçlendirin! Bir bardak zencefil çayıyla tüm hastalıklardan korunun

Kış aylarına giriş yaparken hastalıklarda artış göstermeye başladı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklardan korunmak için mükemmel bir çay tarifi ile geldik. Gribal enfeksiyonlara karşı koruması ile bilinen zencefil çayı kış aylarının vazgeçilmezi olacak. İşte zencefil çayı tarifi…

SAĞLIK
01 Aralık 2022 - 09:24
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Soğuk kış günlerinin şifa deposuyla bağışıklığınızı güçlendirin! Bir bardak zencefil çayıyla tüm hastalıklardan korunun


Her yıl kış aylarına giriş yaparken gribal enfeksiyonlarda artış görülüyor. Daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak için bitkisel yöntemler arayan birçok kişi farklı yöntemler ile karşı karşıya kalıyor. Ancak tüm bu yöntemleri geride bırakacak efsane bir tarifi sizlerle paylaşıyoruz. Zencefil çayı ile hem hastalıklardan korunup hem de bağışıklık sistemini güçlendiren bilirsiniz. İşte zencefil çayı tarifi…

ZENCEFİL ÇAYI İÇİN MALZEMELER

1 adet Taze Zencefil



1 Limon

Bal

1 çubuk tarçın

Zencefil Çayı Tarifi

ZENCEFİL ÇAYI NASIL YAPILIR?

Zencefil çayı yapmak için öncelikle ev su kaynatarak işe başlayalım.

Kaynattığımız suyu 5 dakika kadar beklettikten sonra sonra içerisinde zencefilli ekleyiniz.

Her bir çay için ceviz büyüklüğünde parça zencefil koymanız gerekiyor.

Daha sonra zencefil lerin kabuğunu soyarak patates dilimi gibi dilimleyin.

Çayı demlediğiniz kap içerisine zencefilli ekledikten sonra içerisine birazcık çubuk tarçın ekleyiniz.

Biraz bekleyen çubuk tarçınları su içerisinden çıkarttıktan sonra 8-10 dakika kadar çayın demlenmesini bekleyiniz.

Nemlenen çayları fincanı koyduktan sonra biraz limon biraz da bal ekleyerek tüketebilirsiniz.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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