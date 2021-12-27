SOHAYKO derneğinden Asiye'nin ailesine ihmal davası!

Bir kaç gündür, Türkiye'nin en çok konuşulan konularından biri olan Asiye Ateş ve ailesi davalık oldu.
2 pitbull cinsi köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye'nin tedavisi Antalya'da devam ederken Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (SOHAYKO), olayda Asiye'nin ailesini sorumlu tutarak haklarında dava açtılar.
Sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan ve paylaşımında köpeklerin saldırısına uğrayan aile hakkında şikayetçi olacaklarını belirten SOHAYKO derneği, Asiye ile saldıran köpeklerin bir arada olduğu fotoğrafı da yayınlayarak, köpeklerle olan fotoğrafları küçük kızın ailesinin çektiğini ve ailenin bu konuda ihmalkar davrandığını belirtti.
Paylaşımda ayrıca, Asiye Ateş'in hayatını tehlikeye atan ve diğer taraftan da binlerce masum köpeğin barınaklara atılmasına neden olan Ateş ailesinden ilgili Dernek olarak şikayetçi olacakları aktarıldı.
2 pitbull cinsi köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye'nin tedavisi Antalya'da devam ederken Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (SOHAYKO), olayda Asiye'nin ailesini sorumlu tutarak haklarında dava açtılar.
Sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan ve paylaşımında köpeklerin saldırısına uğrayan aile hakkında şikayetçi olacaklarını belirten SOHAYKO derneği, Asiye ile saldıran köpeklerin bir arada olduğu fotoğrafı da yayınlayarak, köpeklerle olan fotoğrafları küçük kızın ailesinin çektiğini ve ailenin bu konuda ihmalkar davrandığını belirtti.
Paylaşımda ayrıca, Asiye Ateş'in hayatını tehlikeye atan ve diğer taraftan da binlerce masum köpeğin barınaklara atılmasına neden olan Ateş ailesinden ilgili Dernek olarak şikayetçi olacakları aktarıldı.