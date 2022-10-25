ŞOK 26-29 Ekim 2022 kataloğunda yok yok! O ürünün fiyatı 34 TL'ye düştü







ŞOK 26 Ekim – 29 Ekim 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!







Türkiye’nin en çok şubeye sahip olan market zincirlerinden biri olan ŞOK marketler, her hafta farklı kategorideki ürünleri indirimli fiyatlarla müşterilerine sunuyor. Gıdadan tekstile, kırtasiyeden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok üründe yapılan indirimler, fahiş fiyat artışına karşı az da olsa ceplerin nefes almasını sağlıyor. ŞOK aktüel kataloğunun bu haftaki sayısı yayınlandı. 26 Ekim – 29 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli olacak indirimler için birçok kişi şimdiden hazırlığını yaptı. Gelin ŞOK’ta bu hafta hangi ürünler indirimde yakından bakalım.Haftalık indirimli ürünlerini raflarına dizen ŞOK market, bu hafta ev tekstili ürünleri üzerinde büyük indirimler uyguluyor. Kataloğa bakıldığında ilk olarak ütü, ütü masası, çamaşırlık, baskül ve terlik gibi ürünler göze çarpıyor.Arzum Olivya seramik tabanlı ütü 419,90 TL, Çamaşır kurumalık 149 TL, Ütü masası 279 TL’den satışa sunulacak.Diğer sayfada ise mutfakların kurtarıcısı olan 3’lü ankastre seti bulunuyor. Tabi bunları monte etmek için de matkap seti ve merdiven de yer alıyor. Uygun fiyatlarıyla dikkat çeken ürünler, 26 Ekim sabahı ŞOK marketlerin raflarında yerini alacak. Ocak, fırın ve davlumbazdan oluşan ankastre sette ise ücretsiz kurulum imkanı bulunuyor.Alpina Ankastre set 3 bin 399 TL, Ussu kırıcı delici 799,90 TL Ussu darbeli matkap 279,90 TL, Ussu dekupaj: 299,90 TL Atlas fayans kesme 349,90 TL 3+1 basamaklı merdiven 299,90 TLŞOK’ta bu hafta birçok kişisel bakım ürünü ve temizlik malzemesi de uygun fiyatlarıyla satılacak. Ayrıca 25 TL ve üzeri alışverişlerde ise Lipton Extra Yoğun Early Grey 500 gr çay 42 TL, Ülker Cafe Crown 100 gr Türk kahvesi 13 TL fiyat etiketi ile kasa arkasında yerini alacak.