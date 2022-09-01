Şok 31 Ağustos 2022 aktüel ürünleri neler? Şok 31 Ağustos 2022 kataloğunda neler var? Şok 31 Ağustos 2022 kataloğu







ŞOK 31 AĞUSTOS 2022 AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELERDİR?







Şok market zinciri her hafta çarşamba günleri aktuel ürünleri tüketiciler için satışa çıkarıyor. Her hafta çeşit çeşit ürünleri tüketicilere sunuyor. Peki bu hafta şok market kataloğunda neler var? Gelin birlikte inceleyelim!Şok 31 Ağustos 2022 Aktüel Ürünleri şu şekilde sıralanıyor;Casıo Cdp – 230 88 Tuşlu Dijital Piyano: 8,999 TL Jwin Maun Ukulele: 399,90 TL Jwin Classmate 61 Tuşlu Org Seti. 999,90 TL Porland Sepal 6 Parça Pasta Takımı: 199,90 TL Porland Malhun Türk Kahve Fincan Seti: 199,90 TL Porland Sepal Türk Kahve Fincan Seti: 199,90 TL Wiami FX – 7 Akıllı Robot Süpürge: 3,189 TL Intensı High 48 Ogb 1700 / 800 Mb / S 4 Mm 3 D Nand: 660 TL Vestel V – Bot Robot Süpürge Siyah: 2,599 TL Infinix Xe21 TWS Kablosuz Bluetooth Kulaklık: 339 TL Asus Intel Core 13 15,6” Fhd Taşınabilir Bilgisayar: 7,085 TL Fujitsu Lifebook Intel Core I5 15,6” Taşınabilir Bilgisayar: 8,715 TL Technopc Ultrapad 16 GB 10” Tablet: 1,099 TL Veikk Vk 1200 8192 Levels 11,6” Ips Hd Grafik Tablet + Kalem: 3,849 TL Veikk 6 Kısayol Tuşlu Grafik Tablet + Kalem: 549 TL Veikk S640 Lpi Grafik Tablet + Kalem: 429 TL Safir 3’ Lü Koltuk: 1,499 TL Evdemo Sandıklı Puf: 199,90 TL Evdemo Açelya Mutfak Masası: 679,90 TL Alora Garden 3 Kişilik Salıncak: 4,199 TL Alora Garden Salıncak Kılıf Takımı Gri: 949,90 TL Alora Garden Askılı Bahçe Salıncağı: 2,399 TL Alora Garden Antares Cam Tablalı Rattan Masa Takımı: 1,999 TLSee Color Çift Tüp Kit Saç Boyası: 21,50 TL Oral – B Kids Diş Macunu Frozen & Cars + Diş Fırçası: 39,90 TL Colgate Çocuk Diş Fırçası: 39,95 TL Yerine 23,95 TL Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu: 29,95 TL Yerine 20,95 TL Selin Limon Kolonyası: 29,90 TL Yerine 22,45 TL La Diva Güzellik Salonu: 9,95 TL Sleepy Günlük Ped 40’ Lı: 19,90 TL Finish Hepsi Bir Arada Özel Seri Tablet 80’ Li: 139,95 TL Püre Baby Bebek Bezi Pamuk 3’ Lü Jumbo: 94,95 TL Vernel Yumuşatıcı Çeşitlerinde %20 İndirim Mintax Çok Amaçlı Temizleyici: 15,90 TL Yerine 12,90 TL Mintax Sirkeli Genel Temizleyici: 19,95 TL Yerine 15,95 TL Mintax Yağ Çözücü: 14,90 TL Yerine 12,50 TLÜlker Dankek Magma Çeşitleri: 4,50 TL Ülker Deluxe Gofret Çeşitleri. 9,50 TL Ülker 9 Kat Tat Çeşitleri: 2,50 TL Ülker Kremalı Bisküvi: 7,95 TL Ülker Dankek Tart Kek: 15,90 TL Ülker Halley Mini: 9,95 TL Ülker Albeni 4’ Lü: 12,50 TL Ülker Pötibör Bisküvi 3’ Lü: 16,75 TL Ülker Kat Kat Tat: 2,50 TL Ülker Canpare Bisküvi: 4,95 TL Ülker Cocostar 4’ Lü: 8,75 TL Ülker Metro 4’ Lü: 9,75 TL Ülker Çokoprens: 1,95 TL Ülker Dido Kare: 6,50 TL Ülker Laviva: 4,95 TL Ülker Caramio Karamelli Kare Çikolata: 6,50 TL Mcvities Bisküvi 3’ Lü: 14,90 TL Piyale Tam Buğday Unu: 33,95 TL Yerine 28,95 TL Efendioğulları Şavak Tulum Peyniri: 59,95 TL Yerine 49,90 TL Bahçıvan Serpme Beyaz Peynir: 26,95 TL Yerine 19,95 TL Pınar Labne 3’ Lü: 38,90 TL Cumhuriyet Parmak Dana Sucuk: 53,95 TL Link Meyve Suyu: 3,50 TL Aroma Meyve Nektarı: 3,95 TL İçim Kefir: 6,90 TL Alpella Süt: 4,45 TL Kellogg’s Coco Pops: 29,90 TL Yerine 19,90 TL Eti Popkek Mini 30’ Lu: 53,50 TL Yerine 34 TL (25 TL Ve Üzeri Alışverişlerde) Çaykur Altınbaş Demlik Çay: 30,50 TL Yerine 20 TL (25 TL Ve Üzeri Alışverişlerde) Mintax Silikonlu Temizleyici: 15,95tl Yerine 12,95 TL