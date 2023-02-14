ŞOK'a gitmeyen dizini dövecek! 2 gün sonra deterjandan çaya olay indirimler başlıyor: Bu fiyatlar hayal değil! Acele eden indirimli alacak







ŞOK 15 ŞUBAT 2023 KATALOĞU







Ekonomik olaylardan ötürü vatandaşlar indirim kovalarken ŞOK market 15 Şubat 2023 kataloğunu yayınladı. Gözleme tavası 249 TL, çay makinesi 289 TL, tencere 299 TL, borcam seti 109,95 TL ve daha nice ürün piyasasının altında vatandaşlara sunuldu. İşte merakla beklenen 15 Şubat 2023 ürünleri ve fiyatları...Alpino Beyaz Ankastre Set 3699 TLKiwi Blender Set 319,90 TL Awas Çay Makinesi 289,90 TL Awas Kahve Makinesi 399,90 TL Alpino Midi Fırın 599,90 TL Onvo Air Frey 1699 TL Black Tava 199,95 TL Black Derin Tencere 249 TL Black Gözleme Tavası 249 TLDerin Tencere 299 TL Borcam Takım 109,95 TL 2'li Kurulama Bezi 22,95 TL GTC Akıllı Saat 549 TL Altus Kurutma Makinesi 6699 TL Altus Çift Kapılı No- Fost 11799 TL BT Kulaklık 599 TL Alo 12 Kg Toz Deterjan 199,90 TL Tursil Sıvı Deterjan 59,90 TL Fınish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 199,90 TL Fınish Özel Seri Bulaşık Makinesi Tableti 219 TL Sleept Bebek Bezi 231,90 TL Lio Zeytinyağı 79,95 TL Osmancık Pirinç 66,95 TL