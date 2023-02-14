Aktüel
14 Şubat 2023 - 20:00

ŞOK'a gitmeyen dizini dövecek! 2 gün sonra deterjandan çaya olay indirimler başlıyor: Bu fiyatlar hayal değil! Acele eden indirimli alacak

En çok tercih edilen ve sık sık indirimler yapan marketlerden olan ŞOK bu defa öyle bir katalog yayınladı ki görenler gözlerine inanamadı. Deterjandan çaya olan indirimle beraber çeyiz yapacak kızların aradıkları ayağına geldi. İşte, ŞOK 15 Şubat 2023 kataloğu haberimizde.

Aktüel
14 Şubat 2023 - 20:00
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ŞOK'a gitmeyen dizini dövecek! 2 gün sonra deterjandan çaya olay indirimler başlıyor: Bu fiyatlar hayal değil! Acele eden indirimli alacak
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Ekonomik olaylardan ötürü vatandaşlar indirim kovalarken ŞOK market 15 Şubat 2023 kataloğunu yayınladı. Gözleme tavası 249 TL, çay makinesi 289 TL, tencere 299 TL, borcam seti 109,95 TL ve daha nice ürün piyasasının altında vatandaşlara sunuldu. İşte merakla beklenen 15 Şubat 2023 ürünleri ve fiyatları...

ŞOK 15 ŞUBAT 2023 KATALOĞU

Alpino Beyaz Ankastre Set 3699 TL



Kiwi Blender Set 319,90 TL

Awas Çay Makinesi 289,90 TL

Awas Kahve Makinesi 399,90 TL

Alpino Midi Fırın 599,90 TL

Onvo Air Frey 1699 TL

Black Tava 199,95 TL

Black Derin Tencere 249 TL

Black Gözleme Tavası 249 TL

ŞOK 15 Şubat kataloğu

Derin Tencere 299 TL

Borcam Takım 109,95 TL

2'li Kurulama Bezi 22,95 TL

GTC Akıllı Saat 549 TL

Altus Kurutma Makinesi 6699 TL

Altus Çift Kapılı No- Fost 11799 TL

BT Kulaklık 599 TL

Alo 12 Kg Toz Deterjan 199,90 TL

Tursil Sıvı Deterjan 59,90 TL

Fınish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 199,90 TL

Fınish Özel Seri Bulaşık Makinesi Tableti 219 TL

Sleept Bebek Bezi 231,90 TL

Lio Zeytinyağı 79,95 TL

Osmancık Pirinç 66,95 TL

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Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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