ŞOK'a gitmeyen fiyatları duyunca şok olacak! Herkesin arayıp da bulamadığı ürünler 67 TL'ye raflarda! İlk giden poşetini dolduracak







ŞOK MARKET ZİNCİRİ 18-21 OCAK KATALOĞUNDA ISITMA VE SOĞUTMA CİHAZLARI, KABLOSUZ KULAKLIKLAR VE GIDA ÜRÜNLERİ DE YER ALIYOR







ŞOK market zinciri 18-21 Ocak kataloğu ile bebek, oyuncak, kitap ve ev ürünleri satışa sunuyorEkonomik etmenler dolayısıyla en çok tercih edilen market zincirlerinden biri olan ŞOK market zinciri, 18-21 Ocak tarihleri arasında geçerli olan kataloğunu yayınladı. Katalog, müşterilerine oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.Bebek ürünleri kategorisinde, flanel nevresim seti, lastikli çarşaf, yatak, yorgan, yastık, Sherpa bebek battaniyesi, Wellsoft bebek battaniyesi, bebek yastık kılıfı 2'li set, bebek ağız silme bezi 4'lü set, termal çocuk çorabı gibi ürünler yer alıyor. Bu ürünler, bebekler için rahat ve konforlu bir uyku deneyimi sağlamak için tasarlanmış. Ayrıca, anne yanı bebek yatağı ve bebek alt açma seti gibi ürünler de, annelere ve bebeklere yardımcı olabilecek ürünler arasında yer alıyor. Oyuncaklar kategorisinde ise, DIY bulut gece lambası, disko LED gece lambası, USB LED masa çalışma lambası, Petrix arılı gece lambası, DIY roket gece lambası, saçla ile Havuç'un maceraları, yaratıcı drama ile sahneli kuklalar, sevimli ördek kule, yuvarlama kulesi, eğitici kule, çekiçli bul-tak, sevimli kule, yürüyüş arkadaşım, çıngırak, Pilsan aktivite oyun masası gibi ürünler yer almaktadır. Bu oyuncaklar, çocukların zeka gelişimine katkıda bulunurken, aynı zamanda onları eğlendirecektir. Kitap ve eğitici materyaller kategorisinde ise, Anadolu masalları kitap çeşitleri, aktivitelerle zeka gelişimi kitap çeşitleri, Sozzy hikaye kitabım, Sozzy çıngıraklı top gibi ürünler yer almaktadır. Bu ürünler, çocukların okuma alışkanlığını kazanmalarına ve zeka gelişimine katkıda bulunmalarına yardımcı olacaktır.Ev ve Banyo ürünleri kategorisinde, Fairy bulaşık deterjanı, Pilsan eğitici klozet kedi ve köpek, Pilsan eğitici ilk adım arabası, Pilsan mini bul-tak top, Pilsan sevimli ilk arabam, Safari 4'lü banyo oyun arkadaşlarım, rakamlı yer karosu, Fisher-Price hayvan temalı dişlik gibi ürünler yer almaktadır. Bu ürünler, ev ve banyo temizliği için kullanılabilecek ürünler arasında yer alırken, eğitici klozet kedi ve köpek ve eğitici ilk adım arabası gibi ürünler, çocukların ilk adımlarını attıkları dönemde kullanabilecekleri ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca, ısıtma ve soğutma cihazları kategorisinde, Fujiplus 9000 BTU klima, Baymak Lambert hermatik yoğuşmalı kombi gibi ürünler yer almaktadır. Bu cihazlar, evin ısısını düzenlemek için kullanılabilecek cihazlar arasında yer alırken, aynı zamanda enerji tasarrufu sağlamaktadır. Kablosuz kulaklıklar kategorisinde ise, Infinix TWS kablosuz Bluetooth siyah kulaklık, Infinix XE21 TWS kablosuz Bluetooth kulaklık gibi ürünler yer almaktadır. Bu kulaklıklar, müzik dinlemek veya arama yapmak için kullanabilecekleri cihazlar arasında yer alıyor. Son olarak, gıda kategorisinde ise, Alpella 8'li pirinç patlaklı çikolata, Fax sıvı sabun okyanus/zeytinyağlı 1 L, gibi ürünler yer almaktadır. Bu kataloğunda yer alan ürünler, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için oldukça geniş bir yelpaze sunmakta ve her bütçeye uygun fiyatlar ile satılmaktadır. ŞOK market zinciri, müşterilerine en iyi hizmeti ve ürünleri sunmak için çalışmaktadır.