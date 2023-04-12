ŞOK'a gitmeyen pişman olacak! Fiyatlar son kez düştü: Kaçıran ertesi gün bu fiyata bulamaz!







ŞOK 12 NİSAN 2023 KATALOĞU







Ülke genelinde büyük ilgi gören ŞOK zincir marketleri birçok kategori üzerinden indirim haberlerini vermeye başladı. Yayınlanan katalogla beraber çamaşır suyu, cam bezi, tereyağ, yoğurt, salça, krema, kahve, krakerler indirimli olarak raflarda yerini aldı. İşte, ŞOK 12 Nisan 2023 kataloğu...Mr.Knife Şarjlı Saç Sakal ve Favori Düzeltme Makinesi 119,90 TLMr.Knife Burun Kılı Alma Cihazı 29,95 TL Fitlli Banyo Paspas Takımı 2’li 129,90 TL Banyo Havlusu Takımı 2’li 99,95 TL Vücut Analiz Baskülü 159,90 TL Duş Başlığı Seti 39,95 TL Sinbo 8604 Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge 1.249 TL Sillgech Superbright Cam Mopu 99,95 TLSillgech Superbright Sprey Mop 129,95 TL Sillgech 360 Smart Spim Mop 119,90 TL Sillgech Flat Saplı Gırgır Seti 84,95 TL Sillgech Black Edition Compact Tablet Mop 164,90 TL Sillgech Tombul Cam Sil 19,95 TL Ayaklı Fırça Faraş Seti 54,95 TL Pamuk Moplu Cam Silecek 59,95 TL Hazneli Klozet Fırçası 32,95 TL Çöp Kovası 129,90 TL Slim Elbise Askısı 9’lu 29,95 TL Kapı Arkası Askılık 24,95 TL Spor Ayakkabı Yıkama Filesi 14,95 TL Ütü Masası Kılıfı 37,95 TL Figürlü Mandal 10’lu 19,95 TL Smart Deterjan Hazneli Süngerlik 34,95 TL Temizlik Kovası 44,95 TL Titiz Ne Alırsan 13,95 TL XL Kamp Sandalyesi 379,90 TL Kamp Taburesi 49,95 TLLüks Mangal 149,90 TL Büyük Izgara Teli 49,95 TL Bio Mangal Kömürü 2 Kg 58,50 TL Çöp Şiş 100’lü 10,95 TL Futbol Topu 99,95 TL Rattan Desenli Kollu Sandalye 99,95 TL Rattan Desenli Büyük Tabure 34,95 TL Rattan Desenli Masa 449,90 TL Katlanır Yatak 699,90 TL Wexta ABS Büyük Boy Valiz 599,90 TL Wexta ABS Orta Boy Valiz 499,90 TL Wexta ABS Kabin Boy Valiz 349,90 TL Valiz İçi Organizer Set 3’lü 69,95 TL