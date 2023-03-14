ŞOK'a gitmeyenin cüzdanından paralar gidecek! Çok satan o ürün 17 TL'ye düştü!







ŞOK ONLİNE ÜRÜN LİSTESİ







ŞOK Market temel ihtiyaç ürünlerde şaşırtan indirim yapmaya devam ederken bunun yanında bu hafta beyaz eşya setleri, slazenger ürünleri, çocuk oyuncakları, mutfak gereçleri gibi birçok ürün piyasanın çok altında satışa sunuldu. ŞOK Market, müşterilerine kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarken, aynı zamanda müşteri memnuniyetini de ön planda tutmaya devam ediyor. İşte, ŞOK online kataloğu...ŞOK’ta Alpina 3’lü Cam Ankastre Set fiyatı: 3.599 TLŞOK’ta Slazanger Yüksek Bel Modal Kumaş Kadın Eşofman Altı fiyatı: 249,90 TL ŞOK’ta Slazanger Kadın / Erkek Sıfır Yaka Modal Kumaş Sweatshirt fiyatı: 239,90 TL ŞOK’ta Slazanger Kadın Kapüşonlu Modal Kumaş Sweatshirt fiyatı: 239,90 TL ŞOK’ta Slazanger Erkek Kapüşonlu Modal Kumaş Sweatshirt fiyatı: 249,90 TL ŞOK’ta 2’li Peluş Banyo Paspas Takımı fiyatı: 199,90 TL ŞOK’ta 90×90 cm Dekoratif Peluş Halı fiyatı: 199,90 TL ŞOK’ta Awox Baskül fiyatı: 139,90 TL ŞOK’ta Ahşap Sepet fiyatı: 169,95 TL ŞOK’ta Ahşap Kirli Sepeti Raf fiyatı: 169,95 TL ŞOK’ta Katlanır Maşrapa fiyatı: 19,95 TL ŞOK’ta Sütyen Topu fiyatı: 19,95 TLŞOK’ta Slim Moblen Askı fiyatı: 24,95 TL ŞOK’ta Hazneli Tüy Toplayıcı fiyatı: 44,95 TL ŞOK’ta Büyük Ayakkabı Çekeceği fiyatı: ta 9,95 TL ŞOK’ta Hot Wheels Tekli Arabalar fiyatı: 34,95 TL ŞOK’ta 30 cm Barbie Balerin Bebek fiyatı: 89,95 TL ŞOK’ta Hot Wheels Taşıyıcı Arabalar fiyatı: 139,90 TL ŞOK’ta Büyük Boy Oyun Çadırı fiyatı: 179,90 TL ŞOK’ta Barbie Mini Karakterler fiyatı: 19,95 TL ŞOK’ta İtme Kapak Çöp Kovası fiyatı: 42,95 TL ŞOK’ta Kirli Sepeti fiyatı: 129,90 TL ŞOK’ta Pastel Kurutmalık fiyatı: 149,95 TL ŞOK’ta Ütü Masası Kılıfı fiyatı: 37,95 TL ŞOK’ta Sillgech Superbright Sprey Mop fiyatı: 149,95 TL ŞOK’ta Lime Tablet Mop / Sprey Mop 2’li Yedek Paspas fiyatı: 49,95 TL ŞOK’ta Bulaşık Matik + 1 Yedek fiyatı: 32,95 TL ŞOK’ta 3’lü Bulaşık Matik Yedek fiyatı: 29,95 TL ŞOK’ta Bulaşık Altlığı fiyatı: 19,95 TL ŞOK’ta Petek Çamaşır Sepeti fiyatı: 69,95 TL ŞOK’ta Petek WC Fırça fiyatı: 22,95 TL ŞOK’ta Petek Mandallık 16,95 TL