ŞOK'a uğrayan şoka girecek! Fiyatlar yarı yarıya indi: Tuvalet kağıdı peçete, kahve, çay, zeytin, bebek bezi!

ŞOK markette kasım ayının son indirimleri başladı. Ay boyunca birçok üründe flaş indirimler yapan market, kasım ayını yine onlarca üründe indirimle kapatacak. ŞOK 30 Kasım – 06 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olacak yeni ürünlerin indirimli fiyatları paylaşıldı. Tuvalet kağıdından sıvı sabuna, makyaj malzemelerinden beyaz eşyaya onlarca ürün 30 Kasım sabahı raflarda yerini alacak. ŞOK 30 Kasım – 6 Aralık kataloğunu incelemek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.
ŞOK 30 Kasım – 6 Aralık kataloğu yayınlandı!
Activex Sıvı Sabun 27,95 TL Duru Sıvı Sabun 19,95 TL Duru Geleneksel Sabun 5 x 150 36,95 TL Stay Cool Kadın / Erkek Parfüm 20 ml 24,95 TL Drop 2 Katlı Havlu 12’li 64,90 TL Drop 2 Katlı Tuvalet Kağıdı 32’li 94,90 TL
Molfix Bebek Bezi Çeşitleri 164,90 TLMintax Sıvı Arap Sabunu 18,25 TL Mintax Sıvı Bulaşık Deterjanı 13,95 TL Cif Sprey Ultra Ultra Hız Banyo / Mutfak 27,95 TL Lip Salamura Siyah Zeytin 500 gr 22,75 TL
Ülker Teremyağ 3 x 250 gr 36,95 TL İçim organik Yoğurt 750 gr 24,90 TL Mis Salep 1 L 24,50 TL Ülker Halley Beyaz Çikolatalı 17,95 TLAnadolu Mutfağı Baldı Pirinç 2,5 kg 72,50 TL 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı 349,90 TL Erkek Kapüşonlu Mont 449,00 TL Çıtçıtlı Oduncu Gömlek Ceket 169,90 TL
Renk Geçişli Ponponlu Bere 34,50 TL Dijitsu MD10 Mikrodalga Fırın 1399 TL 43” Full HD Android Smart Led TV 3599 TLElektrikli Çay Makinesi 399,90 TL Elektrikli Cam Cezve 189,90 TL
Finlux BM 320 S Siver 3 Program Bulaşık Makinesi 5759 TL Profilo PSU7HIJ Torbasız Süpürge 1619 TL Tefal FV1856 Maestro Purple Ütü 839 TL