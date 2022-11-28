Aktüel
28 Kasım 2022 - 11:46

ŞOK'a uğrayan şoka girecek! Fiyatlar yarı yarıya indi: Tuvalet kağıdı peçete, kahve, çay, zeytin, bebek bezi!

ŞOK'ta kasım sonu indirimleri başladı. Tuvalet kağıdı, kağıt havlu, bebek bezi, çay, zeytin hepsi ucuzladı. İşte ŞOK 30 Kasım - 6 Aralık indirimli ürünleri.

Aktüel
28 Kasım 2022 - 11:46
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ŞOK'a uğrayan şoka girecek! Fiyatlar yarı yarıya indi: Tuvalet kağıdı peçete, kahve, çay, zeytin, bebek bezi!


ŞOK markette kasım ayının son indirimleri başladı. Ay boyunca birçok üründe flaş indirimler yapan market, kasım ayını yine onlarca üründe indirimle kapatacak. ŞOK 30 Kasım – 06 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olacak yeni ürünlerin indirimli fiyatları paylaşıldı. Tuvalet kağıdından sıvı sabuna, makyaj malzemelerinden beyaz eşyaya onlarca ürün 30 Kasım sabahı raflarda yerini alacak.

ŞOK 30 Kasım – 6 Aralık kataloğunu incelemek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

ŞOK 30 Kasım – 6 Aralık kataloğu yayınlandı!



Activex Sıvı Sabun 27,95 TL

Duru Sıvı Sabun 19,95 TL

Duru Geleneksel Sabun 5 x 150 36,95 TL

Stay Cool Kadın / Erkek Parfüm 20 ml 24,95 TL

Drop 2 Katlı Havlu 12’li 64,90 TL

Drop 2 Katlı Tuvalet Kağıdı 32’li 94,90 TL

şok

Molfix Bebek Bezi Çeşitleri 164,90 TLMintax Sıvı Arap Sabunu 18,25 TL

Mintax Sıvı Bulaşık Deterjanı 13,95 TL

Cif Sprey Ultra Ultra Hız Banyo / Mutfak 27,95 TL

Lip Salamura Siyah Zeytin 500 gr 22,75 TL

şok

Ülker Teremyağ 3 x 250 gr 36,95 TL

İçim organik Yoğurt 750 gr 24,90 TL

Mis Salep 1 L 24,50 TL

Ülker Halley Beyaz Çikolatalı 17,95 TLAnadolu Mutfağı Baldı Pirinç 2,5 kg 72,50 TL

18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı 349,90 TL

Erkek Kapüşonlu Mont 449,00 TL

Çıtçıtlı Oduncu Gömlek Ceket 169,90 TL

şok

Renk Geçişli Ponponlu Bere 34,50 TL

Dijitsu MD10 Mikrodalga Fırın 1399 TL

43” Full HD Android Smart Led TV 3599 TLElektrikli Çay Makinesi 399,90 TL

Elektrikli Cam Cezve 189,90 TL

şok

Finlux BM 320 S Siver 3 Program Bulaşık Makinesi 5759 TL

Profilo PSU7HIJ Torbasız Süpürge 1619 TL

Tefal FV1856 Maestro Purple Ütü 839 TL

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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