Bu hafta sonu ŞOK mağazalarında motosiklet severleri heyecanlandıracak birbirinden kullanışlı ürünler yer alacak! Motosiklet çantası, motosiklet sele brandası, motosiklet ön siperlik camı, seyahat ütüsü ve mikrofon seti gibi ürünler, 27 Mayıs - 30 Mayıs 2023 tarihleri arasında indirimli olarak sunulacak. ŞOK aktüel kataloğunu takip ederek, bu cazip indirimleri kaçırmamanızı öneririm. Siz de Türkiye'nin en büyük perakende market zinciri ŞOK'un avantajlarından faydalanabilirsiniz. ŞOK aktüel listesindeki indirimleri hemen inceleyin ve avantajlı alışverişin keyfini çıkarın!
Aktüel Yaşam
25 Mayıs 2023 - 13:04
ŞOK bu hafta indirimli ürünleriyle ağızları açık bıraktı! Her ihtiyaca göre özel ürünler indirimli ürünler listesi yayımlandı! ŞOK 27 Mayıs 2023 kataloğu
Heyecan verici haber! ŞOK market, 27 Mayıs 2023 tarihli Aktüel Ürünler Kataloğu'nda motosiklet aksesuarlarına yer verecek. Artık motosiklet severler, ŞOK mağazalarında ihtiyaçlarına uygun aksesuarları bulabilecekler. Bu yeni ürünlerle motosiklet deneyimini daha keyifli hale getirmek mümkün olacak. Motosiklet tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat! Ayrıntılar haberimizde...
Aktüel Yaşam
25 Mayıs 2023 - 13:04