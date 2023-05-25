ŞOK bu hafta indirimli ürünleriyle ağızları açık bıraktı! Her ihtiyaca göre özel ürünler indirimli ürünler listesi yayımlandı! ŞOK 27 Mayıs 2023 kataloğu







ŞOK MARKET AKTÜEL İNDİRİM ÜRÜNLERİ







Bu hafta sonu ŞOK mağazalarında motosiklet severleri heyecanlandıracak birbirinden kullanışlı ürünler yer alacak! Motosiklet çantası, motosiklet sele brandası, motosiklet ön siperlik camı, seyahat ütüsü ve mikrofon seti gibi ürünler, 27 Mayıs - 30 Mayıs 2023 tarihleri arasında indirimli olarak sunulacak. ŞOK aktüel kataloğunu takip ederek, bu cazip indirimleri kaçırmamanızı öneririm. Siz de Türkiye'nin en büyük perakende market zinciri ŞOK'un avantajlarından faydalanabilirsiniz. ŞOK aktüel listesindeki indirimleri hemen inceleyin ve avantajlı alışverişin keyfini çıkarın!