ŞOK çamaşır suyu, şampuan, pas çözücü, bulaşık deterjanı indirimi başladı! ŞOK 16 Mayıs 2023 aktüel ürünler listesi







ŞOK 16 MAYIS 2023 AKTÜEL KATALOĞU







ŞOK 16 Mayıs 2023 kataloğunda saç boyası çeşitleri, tuvalet kağıdı, sıvı sabun çeşitleri, kireç önleyici, pas çözücü, çamaşır suyu ve bulaşık deterjanı gibi ürünler yer alırken piyasanın altında fiyatlarla raflarda yer aldı. İşte, 16 Mayıs 2023 ŞOK ürünleri haberimizde.Çift Kişilik Pike Seti 249 TLKadın Kol Çantası 149 TL Telefonluk 99,95 TL Kadın Omuz Çantası 99,95 TL Kadın Cüzdan 69,95 TL Polaris Kadın Ayakkabı 219 TL ESEM Kadın Tokalı Terlik 159 TL ESEM Kadın Yüksek Taban Çapraz Terlik 74,95 TL Kadın Düğmeli Pijama Takımı 199 TL 2’li Chantale Desenli Slip 29,95 TL 2’li Chantale Ribanalı Bato Slip 39,95 TL Chantale Minimizer Sütyen 89,95 TL 2’li Esse Black Die Cast Tava Set 299 TL 2’li Esse Black Die Cast Sahan Set 299 TL Esse Black Die Cast Gözleme Tavası 299 TL 2’li Esse Universal Silikon Tutacak 24,95 TL 2’li Esse Black Die CastSahan ve Tava Set 299 TL Keramika 13 Parça Kahvaltı Takımı 349 TLNaz 6 Kişilik Kahve Fincan Takımı 299 TL Sechna 13 Parça Cam Kahvaltılık 299 TL Bambu Tabaklı Kupa 2’li 59,95 TL Latte Dikdörtgen Bambum Tepsi 59,95 TL Tiramisu Kare 2 Katlı Sunumluk 199 TL Parıltı Kızartma Tenceresi 299 TL Parıltı Emaye Tava 249 TL Parıltı Rose Model Çaydanlık Takımı 399 TL 750 ml 3’ü 1 Arada French Press 39 TL 2’li Papilla Motto Tak Çıkar Kulplu Tava Set 699 TL Delta Kapaklı Karıştırma Kabı 249 TL Kristal Sunumluk 49,95 TL Yuvarlak Yaldızlı Sunumluk 149 TL 900 ml Borosilikat Cam Demlik 134 TL Penne Yuvarlak Bambum Tabak 99,95 TL Ganberi 2 Bölmeli Bambum Sosluk 79,95 TL Dikdörtgen Yaldızlı Sunumluk 134 TL 3850 ml Paşabahçe Bake&Keep Dikdörtgen Tepsi 159 TL Paşabahçe Borcam Fırın Set 159 TL Çizgili Cam Şekerlik 54,95 TL 6’lı Paşabahçe Heybeli Çay Bardağı 59,95 TL El İmalatı Cam Vazo 99,95 TL El İmalatı cam Drajelik 89,95 TL Örgü Meyve Sepeti 99,95 TL