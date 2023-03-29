ŞOK'da Ramazan rüzgarı! Enflasyonu uğramadı! Un, makarna, şeker'de dev indirimler







ŞOK 29 MART 2023 KATALOĞU







Türkiye'nin sevilen market zincirlerinden olan ŞOK yeni haftanın kataloğunu yayınladı. Her hafta Çarşamba günleri aktüel kataloğunu sunan ŞOK 29 Mart 2023 kataloğunu vatandaşlarla paylaştı. İndirim tüm hızıyla devam ederken ŞOK 29 Mart kataloğu haberimizde yer almaktadır.Aydınlatma Seti 449,90 TLRenkli top led ışık 139,90 TL Dış Mekan Kapı Önü Aydınlatma 69,95 TL Bahçe Hortumu 119,90 TL Çatal Çekiç 44,95 TL Saplı Keser 44,95 TL i3 İşlemcili 8 GB Ram özellikli oyuncu bilgisayarı 10799 TL Taşınabilir LED Projektör 7599 TL 28.8 İnc Oyuncu Monitörü 3499 TLÇift el oyuncu Mousesi 499 TL Mekanik Gaming Klavye 1499 TL 7.1 Gaming oyuncu kulaklık 999 TL Dekoratif Çiçeklik 119,90 TL Budama Makası 29,95 TL Merdiven 349,90 TL Kılıç Testere 699,90 TL Balta 119,90 TL Taş Motoru 499,90 TL Benzinli Ağaç Motoru 1299 TL Balkon Saksı 29,95 TL Hızlı Emilen Bakım Kremi 39,90 TL Yüz Temizleme Köpüğü 39,50 TL Sivilce Temizleyici Jel 39,90 TL Bulaşık Makinesi Tableti 153,95 TL Yüzey temizleyici 29,90 TL Kireç Önleyici 39,95 TL Porçöz 20.90 TL Mintax sıvı Arap sabunu 19.50 TL Finish parlatıcı 28.50 TL Mis yarım yağlı beyaz peynir 64.50 TL Mis lor peyniri 19.50 TL Bizim Vatan sarımsak turşusu 15.90 TL Lio kırma yeşil zeytin 24 TL Coca cola zero sugar 17.90 TL Eti cin 19.90 TL Tat ketçap 34 TL Finish bulaşık makine temizleyicisi 30 TL Vanish oxi leke çıkarıcı 45 TL Anadolu mutfağı kuru fasulye 33.95 TL Anadolu mutfağı nohut 29.95 TL Anadolu mutfağı baldo pirinç 5 kg 159 TL Anadolu mutfağı Osmancık pirinç 5 kg 134 TL Piyale un 5 kg 49.95 TL Erbaa salamura yaprak 79.90 TL Bizim Vatan salatalık turşusu 44.95 TL