Şok iddia Ronaldo Chelsea yolunda! Cristiano Ronaldo Manchester United'den ayrılıyor mu? 37.2 milyon sterline dev anlaşma!

Geçen sezonun yaz döneminde adı sık sık Manchester City ile anılan Ronaldo şok bir imza ile Kırmızı Şeytanlara transfer olmuş ve tüm dünyayı ters köşe yapmıştı. Ronaldo geçirdiği bir sezonda takımındaki en golcü isim olmasına rağmen mutsuz olduğu bir çok kez haberlere çıkmış Ronaldo'nun hal ve hareketleri de bu duyumları kuvvetlendiren bir durum oluşturmuştu. Ayrılık söylentileri transfer döneminin başlamasıyla birlikte iyiden iyiye atmaya başladı.
Ronaldo Kırmızı Şeytanlarda mutlu değil!Sky Sports'un haberine göre Ronaldo kırmızılarda olmaktan pek mutlu değil ve ayrılığı kafasına kesin olarak koydu. Bu duyumların ardından 3 takımın Ronaldo ile ilgilendiği öğrenildi. Gündeme bomba gibi düşen takım ise Chelsea oldu. Chelsea'nin şu anda en güçlü aday olduğu transferdeki rakiplerin ise Barcelona ve Bayern Münih olduğu öğrenildi.
Ronaldo Chelsea yolunda!
Ronaldo'nun menajeri olan Jorge Mendes ile Chelsea'nin yeni satın alan Todd Boehly'nin görüştüğü ve anlaşma sağlandığı gelen haberler arasında. Eğer Ronaldo Chelsea'de forma giymeyi kabul ederse bu sezon Chelsea için ter dökmeye başlayacak. Fiyat olarak ise konuşulan rakamın 37.2 milyon sterlin olduğu ve maaşın bu fiyat üzerinden olacağı öğrenildi.