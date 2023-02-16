Aktüel
16 Şubat 2023 - 14:15

ŞOK market ayın büyük indirimini başlattı! 80 TL'ye zeytinyağı mı olur demeyin: Yarın ilk giden kapacak!

Şok Market, indirim kampanyasını başlatarak vatandaşlara müjdeyi verdi. Pek çok ürün uygun fiyatla sanışa sunuldu. Zeytinyağından tuvalet kağıdına, mutfak araç gereçlerinden bakliyata kadar pek çok üründe indirime gidildi. İşte kampanya kapsamında satışa sunulan Şok Aktüel ürünleri...

Aktüel
16 Şubat 2023 - 14:15
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ŞOK market ayın büyük indirimini başlattı! 80 TL'ye zeytinyağı mı olur demeyin: Yarın ilk giden kapacak!


Şok Market, indirim kampanyasını başlatarak vatandaşlara müjdeyi verdi. Pek çok ürün uygun fiyatla sanışa sunuldu. Zeytinyağından tuvalet kağıdına, mutfak araç gereçlerinden bakliyata kadar pek çok üründe indirime gidildi. İşte kampanya kapsamında satışa sunulan 2023 Şubat ayı aktüel ürünleri...Şok Aktüel ürünleri...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER VE FİYATLARI

ŞOK

Alpina Midi Fırın 599,90 TL



Onvo OVFRY04 Air Fryer 1.699 TL

Esse Black Die-Cast Tava 199,95 TL

Esse Black Die-Cast Derin Tencere 20 cm 249 TL

Esse Black Die-Cast Basık Tencere 299 TL

Esse Black Die-Cast Sahan 149,95 TL

Esse Black Die-Cast Derin Tencere 24 cm 299 TL

Awox Teaplus Çay Makinesi 289,90 TL

Awox Kafija Kahve Makinesi 399,90 TL

GoKidy Halkalı Araba 49,95 TL

ŞOK

Kurbağa Kule 69,95 TL

GoKidy Bultak Kaplumbağa 49,95 TL

GoKidy Yumuşak Çıngıraklı Top 39,95 TL

GoKidy Sevimli Telefon 39,95 TL

Çıkartmalı Etkinlik Kitap Çeşitleri 24,90 TL

şok

Üçsan Plastik Kilitli Saklama Kabı 3’lü 59,95 TL

Üçsan Plastik Dikdörtgen Saklama Kabı 14,95 TL

Vakumlu Cam Saklama Kabı 22,95 TL

Kurulama Bezi Seti 2’li 22,95 TL

şok

Güpürlü Dertsiz Masa Örtüsü 84,95 TL

Cam Sprey Yağlık 9,99 TL

Airfryer Pişirme Kağıdı 49,95 TL

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Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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