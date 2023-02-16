ŞOK market ayın büyük indirimini başlattı! 80 TL'ye zeytinyağı mı olur demeyin: Yarın ilk giden kapacak!







ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER VE FİYATLARI











Şok Market, indirim kampanyasını başlatarak vatandaşlara müjdeyi verdi. Pek çok ürün uygun fiyatla sanışa sunuldu. Zeytinyağından tuvalet kağıdına, mutfak araç gereçlerinden bakliyata kadar pek çok üründe indirime gidildi. İşte kampanya kapsamında satışa sunulan 2023 Şubat ayı aktüel ürünleri...Şok Aktüel ürünleri...Alpina Midi Fırın 599,90 TLOnvo OVFRY04 Air Fryer 1.699 TL Esse Black Die-Cast Tava 199,95 TL Esse Black Die-Cast Derin Tencere 20 cm 249 TL Esse Black Die-Cast Basık Tencere 299 TL Esse Black Die-Cast Sahan 149,95 TL Esse Black Die-Cast Derin Tencere 24 cm 299 TL Awox Teaplus Çay Makinesi 289,90 TL Awox Kafija Kahve Makinesi 399,90 TL GoKidy Halkalı Araba 49,95 TLKurbağa Kule 69,95 TL GoKidy Bultak Kaplumbağa 49,95 TLGoKidy Yumuşak Çıngıraklı Top 39,95 TL GoKidy Sevimli Telefon 39,95 TL Çıkartmalı Etkinlik Kitap Çeşitleri 24,90 TLÜçsan Plastik Kilitli Saklama Kabı 3’lü 59,95 TL Üçsan Plastik Dikdörtgen Saklama Kabı 14,95 TL Vakumlu Cam Saklama Kabı 22,95 TL Kurulama Bezi Seti 2’li 22,95 TLGüpürlü Dertsiz Masa Örtüsü 84,95 TL Cam Sprey Yağlık 9,99 TL Airfryer Pişirme Kağıdı 49,95 TL