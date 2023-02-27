Aktüel
27 Şubat 2023 - 16:28

ŞOK market çıldırtan indirim kampanyasını başlattı! Ne alırsan ikincisi 1 TL: İşte o ürünler

BİM, A101 ve ŞOK Marketler Ramazan Öncesi Benzeri Görülmemiş İndirimler Sunuyor

Aktüel
27 Şubat 2023 - 16:28
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ŞOK market çıldırtan indirim kampanyasını başlattı! Ne alırsan ikincisi 1 TL: İşte o ürünler
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BİM, A101 ve ŞOK marketleri Ramazan öncesinde ürünlerinde ikinci ürün sadece 1 TL olmak üzere görülmemiş indirimler sunuyor. Bu marketler, bulaşıktan çamaşıra, gıdadan tekstile ve züccaciyeye kadar tüm ev ihtiyaçları için geniş bir ürün yelpazesi sunan haftalık ürün kataloglarıyla tanınıyor.

 

BİM, A101 ve ŞOK Marketler 1 TL İkinci Ürün İndirimi Uygulamasını Başlattı



Son zamanların en dikkat çekici indirim uygulamalarından biri de BİM, A101 ve ŞOK zincir marketlerinin ikinci ürüne 1 TL indirim uygulaması. İndirime dahil olan ürünler ilgili web sayfasında detaylı olarak açıklanmış. Müşteriler bu ilgili web sayfalarını ziyaret ederek ikinci ürün 1 TL indirim uygulamasını yakından takip edebilir ve bu indirimden faydalanabilir.

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BİM, A101 ve ŞOK Marketlerin 1 TL'lik İkinci Ürün İndiriminden Yararlanın

Müşteriler BİM, A101 ve ŞOK marketlerin ikinci ürüne 1 TL indirim uygulamasının detaylarını bu marketlerin resmi internet sitelerini ziyaret ederek öğrenebilir. Hangi ürünlerin 1 TL'ye satıldığını ve evlerinin ihtiyaçlarını karşıladığını detaylı olarak öğrenebilir. 

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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