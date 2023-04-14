ŞOK market depoları boşaltıyor! Ne alırsan 9,90, 19,90, 29,90 TL oldu: Fiyatları duyan en yakın ŞOK'a koşuyor! Şok markette sürpriz indirimler... Şok markette raflar boşalıyor. Özel aktüel ürün katalog listesi paylaşıldı. Bu fiyatlar kaçmaz! Sık sık indirimli kataloglarını paylaşan şok market bu hafta içi aktüel ürün kataloğunu müşterileri ile paylaştı. Bu haftaki aktüel ürün kataloğunda hangi ürünler var? İndirimli ürünler hangileri? İşte detaylar...
ŞOK MARKETTE İNDİRİMLER Şok market Türkiye'nin en sık ziyaret edilen, en çok alışveriş yapılan süper marketlerinden biri. Müşterilerin çok sık alışveriş yaptığı markette indirimler saymakla bitmez. Şok edici indirimli fiyatlar haberimizde olacak. İşte ayrıntılar... Bu fiyatlar kesinlikle kaçmaz. Devir ekonomi devri. Bu nedenle de marketlerin duyurduğu indirimli fiyat listeleri çok sık merak edilip araştırılıyor. Şok Marketten inanılmaz indirim fırsatları geldi. O market sevindirici haberi paylaştı. Bu hafta içi aktüel ürünler listesi yayınlandı. Listede yok üstüne yok! İşte indirimli o fiyatlardan bazıları... Dilim patates 27.50 TL Carte dor selection 78.90 TL Ülker Hanımeller 12.90 TL Algida Maraş usulü bol kaymaklı 58.90 TL Fiskobirlik Fiskat fix fındıklı bar 19.90 TL Gimy limonata 19.75 TL Cappy pulpy 19.90 TLMis krema 15.50 TL Sütaş tereyağı 89.95 TL Yemeneli Türk kahvesi 15.95 TL Lezzcafe filtre kahve 35.90 TL Uno Anadolu çok tahıllı tava ekmeği 19.95 TL Twix xtra 9.95 TL