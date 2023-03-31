ŞOK market haftanın indirimiyle solladı! 19,90 TL'ye peynir satacak: Gören duyan marketin kapısında kuyruk oldu!







ŞOK MARKETTE ŞOK İNDİRİMLER SİZİ BEKLİYOR! BU HAFTA, PİRİNÇ, MERCİMEK, KURU FASULYE VE NOHUTTA DEV İNDİRİMLER...







İftar ve sahur hazırlığı için milyonlarca vatandaş indirim kovalıyorlar, her hafta düzenli olarak indirim kampanyası düzenleyen ŞOK market ramazan ayına özel aktüel kampanyası düzenledi. Detaylar haberimizde…ŞOK market 29 Mart- 4 Nisan tarihlerinde düzenlediği aktüel kataloğu ile ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. ŞOK markette Ramazan ayına özel indirimler dikkat çekti.Bu hafta ŞOK marketler de Gıda, kozmetik, ev eşyaları, mobilya takımları, teknik aletler ve dekorasyon alanlarından birçok ürün alıcıları ile buluşmaya hazırlanıyor. 29 Mart- 4 Nisan tarihleri arasında ŞOK kataloğunda yer alan indirimli ürünler listesi için tıklayınız... ŞOK markette aktüel ürünler ve fiyat listeleri arayışı yeni katalogla birlikte hız kazanıyor. Alışveriş takipçilerini Ramazan ayı ve haftasına özel fırsatlar ve ŞOK akışındaki yeni indirimler heyecanlandırıyor. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler indirimde... İşte 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında ŞOK kataloğunda bu haftanın fırsatları...Hızlı Emilen Bakım Kremi 39,90 Türk LirasıYüz Temizleme Köpüğü 39,50 Türk Lirası Sivilce Temizleyici Jel 39,90 Türk Lirası Ağız bakım suyu 26,50 Türk LirasıSıvı sabun 13,95 Türk Lirası Bulaşık Makinesi Tableti 153,95 Türk Lirası Yüzey temizleyici 29,90 Türk LirasıKireç Önleyici 39,95 Türk LirasıYüzey temizleyici 29,90 Türk LirasıDış Mekân Kapı Önü Aydınlatma 69,95 Türk Lirası Bahçe Hortumu 119,90 Türk Lirası Çatal Çekiç 44,95 Türk LirasıSaplı Keser 44,95 Türk LirasıAydınlatma Seti 449,90 Türk Lirası Renkli top led ışık 139,90 Türk LirasıKırmızı mercimek 54,95 Türk Lirası Kuru fasülye 33,95 Türk LirasıKaktüs saksı 14,95 Türk Lirası Prizma saksı 19,95 Türk Lirası Kemer balkon saksı 29,95 Türk Lirası