Aktüel
31 Mart 2023 - 11:45

ŞOK market haftanın indirimiyle solladı! 19,90 TL'ye peynir satacak: Gören duyan marketin kapısında kuyruk oldu!

Ramazan ayının gelmesi ile beraber vatandaş alışveriş yapmak için marketlerdeki indirimleri araştırıp inceliyorlar. Aktüel listesi ile her hafta vatandaşa binlerce üründe indirim imkânı sunan ŞOK marketin bu haftaki kampanyasını kaçırmayın. İşte detaylar…

Aktüel
31 Mart 2023 - 11:45
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ŞOK market haftanın indirimiyle solladı! 19,90 TL'ye peynir satacak: Gören duyan marketin kapısında kuyruk oldu!
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İftar ve sahur hazırlığı için milyonlarca vatandaş indirim kovalıyorlar, her hafta düzenli olarak indirim kampanyası düzenleyen ŞOK market ramazan ayına özel aktüel kampanyası düzenledi. Detaylar haberimizde…

ŞOK MARKETTE ŞOK İNDİRİMLER SİZİ BEKLİYOR! BU HAFTA, PİRİNÇ, MERCİMEK, KURU FASULYE VE NOHUTTA DEV İNDİRİMLER...

ŞOK market 29 Mart- 4 Nisan tarihlerinde düzenlediği aktüel kataloğu ile ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. ŞOK markette Ramazan ayına özel indirimler dikkat çekti.



Bu hafta ŞOK marketler de Gıda, kozmetik, ev eşyaları, mobilya takımları, teknik aletler ve dekorasyon alanlarından birçok ürün alıcıları ile buluşmaya hazırlanıyor. 29 Mart- 4 Nisan tarihleri arasında ŞOK kataloğunda yer alan indirimli ürünler listesi için tıklayınız...

ŞOK markette aktüel ürünler ve fiyat listeleri arayışı yeni katalogla birlikte hız kazanıyor. Alışveriş takipçilerini Ramazan ayı ve haftasına özel fırsatlar ve ŞOK akışındaki yeni indirimler heyecanlandırıyor. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler indirimde...

İşte 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında ŞOK kataloğunda bu haftanın fırsatları...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ

Hızlı Emilen Bakım Kremi 39,90 Türk Lirası

Yüz Temizleme Köpüğü 39,50 Türk Lirası

Sivilce Temizleyici Jel 39,90 Türk Lirası

Ağız bakım suyu 26,50 Türk Lirası

MARKET

Sıvı sabun 13,95 Türk Lirası

Bulaşık Makinesi Tableti 153,95 Türk Lirası

Yüzey temizleyici 29,90 Türk Lirası

Kireç Önleyici 39,95 Türk LirasıYüzey temizleyici 29,90 Türk Lirası

MARKET

Dış Mekân Kapı Önü Aydınlatma 69,95 Türk Lirası

Bahçe Hortumu 119,90 Türk Lirası

Çatal Çekiç 44,95 Türk Lirası 

Saplı Keser 44,95 Türk Lirası

Aydınlatma Seti 449,90 Türk Lirası

Renkli top led ışık 139,90  Türk LirasıMARKET

Kırmızı mercimek 54,95 Türk Lirası

Kuru fasülye 33,95 Türk Lirası

MARKET

Kaktüs saksı 14,95 Türk Lirası

Prizma saksı 19,95 Türk Lirası

Kemer balkon saksı 29,95 Türk Lirası

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Gözde Kalkan
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