ŞOK Market'in yeni kampanyası 7'den 70'e göbek attıracak! 84,90 TL'den 51 TL'ye düştü: Yetişen üçer beşer alıyor!







O MARKET ZİNCİRİNDE ŞOK FIRSAT!







ŞOK aktüel ürünler için yeni fiyat listesi yayınlandı. Güncel katalogta indirimli fiyatlar yer aldı. Belirlenen tarihlerde indirimler devam edecek. ŞOK marketlerinde indirim ne zamana kadar devam edecek? Merak edilen detaylar haberimizde.ŞOK perakende zincir marketlerinden yeni şok indirim geldi. 18 Mart 2023 tarihi ŞOK katalog listesi yayınlandı. Çoğu ürün cazip fiyatlar ile raflarda yerini aldı.ŞOK marketlerde indirimli ürünler 18-21 Mart 2023 tarihleri arasında raflarda yerini alacak. İndirimli ürünler ise şu şekildedir:-Dell İnsprion marka bilgisayar notebook: 7.999 TL -Rookie marka 20 Jant Bisiklet fiyatı: 1,699 TL -Sürpriz Yumurta fiyatı: 9,95 TL -Niloya Bebek & Tospik oyuncağı 279,90 TL -Şehir Kamyonları 59,95 TL -Sık Fırlat Sevimli Figürler 59,95 TL 25 TL ve üzerindeki alışverişlerinizde fiyatlar şu şekildedir:-Yumoş marka Sıvı Deterjan fiyatı 51 TL -Uni Baby 3 adet Islak Mendil 25 TL -Sofia marka 8 adet Kokulu Kağıt Havlu 58 TL -Cif Zemin Tüm Yüzeyler fiyatı: 23 TL -Everest LCD Tablet 829 TL -Prime Opal marka Taşınabilir Projeksiyon Cihazı 1.999 TL -Havit Bluetooth Kulaklığı 489 TL -'' '' Gece Lambası 499 TL -'' '' Watch Amoled marka Akıllı Saat 999 TL -'' '' Ambiyans Hoparlör 249 TL -Hakii Time Pro Bluetooth Kulaklık 699 TL -Samsung No-Frost Buzdolabı fiyatı 18.999 TL -Hoover Çamaşır Makinesi 10.799 TL -Viewsonic Woodpad 7 Grafik Tablet 449 TL -US.Sleeping Bambu Çift Kişilik Yatak 1.149 TL -Beta Tek Kişilik Katlanabilir Somya 599,90 TL -Buğlem Sallanabilen Sandalye 799,90 TL -Eko Beyaz Portmanto Vestiyer 1.299 TL -Çamaşır makinesi üstüne banyo rafı fiyatı 899,90 TL -Ariane Beyaz Dolap 1.299 TL -Duru Ayakkabılık 899,90 TL -Asya 4 kişi Masa Takımı 2.699 TL -Öznur Köşeli Koltuk Takımı 3.299 TL