ŞOK Market ŞOK'a sokan indirim bayramını başlattı! Bulaşık tableti 46 TL'ye düştü: Kapış kapış satılıyor







ŞOK MARKET 4 MART AKTÜEL ÜRÜNLER







Vatandaşlar büyük zincir marketlerin yaptığı kampanyaları merakla internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Peki ŞOK Market 4 Mart aktüel ürünler hangileri? Fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.ŞOK Market haftalık olarak müşterilerinin avantajlı alışveriş yapabilmelerini sağlamak için birçok farklı kategoride indirim uygulamaya devam ediyor. ŞOK Marketler temel gıda malzemelerinin yanında ekstra ürünlerle de vatandaşa ihtiyaçlarını sunuyor. Bu hafta ŞOK Marketlerde birçok küçük ev aletleri uygun fiyatlarla satışa sunulacak. ŞOK Marketlerde bu hafta satılacak ekstra ürünler şu şekilde belirlendi; katı meyve sıkacağı, popcorn makinesi, saklama kabı çeşitleri, yuvarlak ve kare mısır kovası, Paşabahçe marka su bardağı, Paşabahçe çay bardağı, 3'lü baharatlık, Kalachoe saksı çiçeği, oyuncak çeşitleri, paslanmaz çelik matara, borcam ankastre set, bilgisayar, monitör, mikrodalga, airfryer, süpürge.