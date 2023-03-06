Vatandaşlar büyük zincir marketlerin yaptığı kampanyaları merakla internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Peki ŞOK Market 4 Mart aktüel ürünler hangileri? Fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Aktüel
06 Mart 2023 - 16:15
ŞOK Market ŞOK'a sokan indirim bayramını başlattı! Bulaşık tableti 46 TL'ye düştü: Kapış kapış satılıyor
Büyük marketlerin uyguladığı haftalık indirimleri hız kesmeden devam ediyor. Peki ŞOK Marketlerde hangi ürünler indirimli? Tüm detaylar haberimizde.
Aktüel
06 Mart 2023 - 16:15