Aktüel
06 Mart 2023 - 16:15

ŞOK Market ŞOK'a sokan indirim bayramını başlattı! Bulaşık tableti 46 TL'ye düştü: Kapış kapış satılıyor

Büyük marketlerin uyguladığı haftalık indirimleri hız kesmeden devam ediyor. Peki ŞOK Marketlerde hangi ürünler indirimli? Tüm detaylar haberimizde.

Aktüel
06 Mart 2023 - 16:15
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
ŞOK Market ŞOK'a sokan indirim bayramını başlattı! Bulaşık tableti 46 TL'ye düştü: Kapış kapış satılıyor
TAKİP ETTAKİP ET


Vatandaşlar büyük zincir marketlerin yaptığı kampanyaları merakla internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Peki ŞOK Market 4 Mart aktüel ürünler hangileri? Fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞOK MARKET 4 MART AKTÜEL ÜRÜNLER

ŞOK Market haftalık olarak müşterilerinin avantajlı alışveriş yapabilmelerini sağlamak için birçok farklı kategoride indirim uygulamaya devam ediyor. ŞOK Marketler temel gıda malzemelerinin yanında ekstra ürünlerle de vatandaşa ihtiyaçlarını sunuyor. Bu hafta ŞOK Marketlerde birçok küçük ev aletleri uygun fiyatlarla satışa sunulacak. ŞOK Marketlerde bu hafta satılacak ekstra ürünler şu şekilde belirlendi; katı meyve sıkacağı, popcorn makinesi, saklama kabı çeşitleri, yuvarlak ve kare mısır kovası, Paşabahçe marka su bardağı, Paşabahçe çay bardağı, 3'lü baharatlık, Kalachoe saksı çiçeği, oyuncak çeşitleri, paslanmaz çelik matara, borcam ankastre set, bilgisayar, monitör, mikrodalga, airfryer, süpürge. 



ŞOK Market 4 Mart

ŞOK Market İndirimli Ürünler

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ