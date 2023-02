ŞOK Market Şubat ayına damga vuracak! Son gün indirimlerini yetişen alıyor: 5 TL, 10 TL...

ŞOK İNDİRİMLER İÇİN SON SAATLER!













ŞUBAT’IN SON KAMPANYASI

ŞOK market zinciri her ay ya da her hafta birbirinden farklı indirimler ile geliyor. Bu ayki indirimlerinde son gününde ihtiyaçları karşılamanın tam zamanı. Bu fırsat ürünlerini kaçırmamak için haberin detaylarını okuyun….ŞOK marketler zinciri türkiye’nin en uygun ve kaliteli ürünlerinin satıldığı bir market zinciri. Müşterileri için her hafta indirimli ürünlerini yenileyen Şok market yine dop dolu ve capcanlı bir katolog ile geldi. Müşterileri ile uygun fiyatlı ürünleri bir araya getiren şokta bu hafta yok yok. İşte Şubat ayının son kampanyasının detayları…. ŞOK müşterileri her hafta yeni ve indirimli ürünler ile buluşuyor. Bu haftaki katolog ürünleri ile yine müşterilerinin memnuniyetini kazanan şok markette indirim detayları belli oldu. Müşteriler de bu katolog ürünleri ile evlerinin ya da kendirlerinin ihtiyaçlarını uygun fiyatlara sağlayarak ekonomik anlamda da rahat ediyorlar. Şok marketler tarafından en son Şubat ayı katolog ürünleri paylaşıldı. Buna göre de bir çok üründe indirimler meydana çıktı. Türkiye’nin 4 bir yanında mağazaları bulunan şok marketler müşterilerini memnun etmeye devam ediyor. Şok marketler tarafından yayınlanan katoloğa göre ürünler işte şöyle belirlendi:• Üçlü etki ağız bakım suyu • Orta diş fırçası • Aktif beyazlık diş macunu • Kadın parfüm çeşitleri • Oje çeşitleri • Leke çıkarıcı, • Bulaşık makinesi tableti 22’li,• Toz deterjan 7,5 kilo • İkili tava • 3’lü kek kalıbı • Çay termosu • Masa Örtüsü • Vakumlu saklama kabı • Akü • Araç içi süpürge• Mıknatıslı araç tutacağı • Mafsallı motorcu dizliği • Buzdolabı • Çamaşır makinası 10 kiloluk • Kurutma makinesi