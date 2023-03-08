Aktüel
08 Mart 2023 - 20:40

ŞOK Market temizlik ürünlerinde stok eritiyor! Deterjanlar yüzde 50 indirimle raflara dizildi

Vatandaşlar alışveriş yapmak için indirim haberlerini yakından takip ederken ŞOK market indirim haberini duyurdu. ŞOK market indirimleri kısa sürede yoğun ilgi görürken temizlik ürünlerinde yüzde 50 indirim yapıldı. 14 Mart 2023 tarihinde sona erecek indirimler için alışverişler başladı.

Aktüel
08 Mart 2023 - 20:40
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ŞOK Market temizlik ürünlerinde stok eritiyor! Deterjanlar yüzde 50 indirimle raflara dizildi
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Haftaya yeni indirim haberleriyle giriş yapan ŞOK market 8 Mart - 14 Mart aralığında ki indirimlerinin kataloğu yayınlandı. Başta temizlik ürünleri olmak üzere birçok ürün grubunda indirime girildi. ŞOK Market, tüketicilerinin yüzlerini güldüren indirimli ürünler fiyatlarıyla haberimizde yer almaktadır.

ŞOK 8-14 MART 2023 KATALOĞU

Amigo tuzlu fıstık 200 g: 18,50 TL yerine 16,50 TL



Amigo karışık kuruyemiş 150 g: 32,50 TL yerine 28,95 TL

Lio biberli yeşil zeytin 400 g: 28,50 TL yerine 26,90 TL

Lio sızma zeytinyağı 1 L: 99 TL yerine 90 TL

Banvit mini jumbo sosis 300 g: 32,95 TL yerine 29,90 TL

Miss Cheddarlı dilimli burger peyniri 320 g: 57,90 TL

Miss Gurme klasik peynir 600 g: 86,90 TL

Pınar Şölen ısıl işlem görmüş sucuk 250 g: 99,90 TL yerine 75,90 TL

Domestos yoğun çamaşır suyu 693 ml: 29,90 TL yerine 17 TL

ŞOK temizlik ürün indirimi

Dolce kağıt havlu 12’li: 64,90 TL

Fairy sıvı bulaşık deterjanı 2600 ml: 99,90 TL yerine 27,90 TL

Molped antibakteriyel hijyenik ped gece 16’lı: 36,50 TL

Mintax silikonlu temizleyici 1 L: 15,95 TL yerine 13,50 TL

Mintax yumuşatıcı 3 L: 36 TL yerine 29,95 TL

Mintax tüm yüzeyler jel bahar esintisi 750 ml: 19,95 TL yerine

16,95 TL

Kadın eşofman altı yüksek bel: 249,90 TL

Erkek kapşonlu sweatshirt: 249,90 TL

Kirli sepeti 55 L: 129,90 TL

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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