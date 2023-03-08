ŞOK Market temizlik ürünlerinde stok eritiyor! Deterjanlar yüzde 50 indirimle raflara dizildi







ŞOK 8-14 MART 2023 KATALOĞU







Haftaya yeni indirim haberleriyle giriş yapan ŞOK market 8 Mart - 14 Mart aralığında ki indirimlerinin kataloğu yayınlandı. Başta temizlik ürünleri olmak üzere birçok ürün grubunda indirime girildi. ŞOK Market, tüketicilerinin yüzlerini güldüren indirimli ürünler fiyatlarıyla haberimizde yer almaktadır.Amigo tuzlu fıstık 200 g: 18,50 TL yerine 16,50 TLAmigo karışık kuruyemiş 150 g: 32,50 TL yerine 28,95 TL Lio biberli yeşil zeytin 400 g: 28,50 TL yerine 26,90 TL Lio sızma zeytinyağı 1 L: 99 TL yerine 90 TL Banvit mini jumbo sosis 300 g: 32,95 TL yerine 29,90 TL Miss Cheddarlı dilimli burger peyniri 320 g: 57,90 TL Miss Gurme klasik peynir 600 g: 86,90 TL Pınar Şölen ısıl işlem görmüş sucuk 250 g: 99,90 TL yerine 75,90 TL Domestos yoğun çamaşır suyu 693 ml: 29,90 TL yerine 17 TLDolce kağıt havlu 12’li: 64,90 TL Fairy sıvı bulaşık deterjanı 2600 ml: 99,90 TL yerine 27,90 TL Molped antibakteriyel hijyenik ped gece 16’lı: 36,50 TL Mintax silikonlu temizleyici 1 L: 15,95 TL yerine 13,50 TL Mintax yumuşatıcı 3 L: 36 TL yerine 29,95 TL Mintax tüm yüzeyler jel bahar esintisi 750 ml: 19,95 TL yerine 16,95 TL Kadın eşofman altı yüksek bel: 249,90 TL Erkek kapşonlu sweatshirt: 249,90 TL Kirli sepeti 55 L: 129,90 TL