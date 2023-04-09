Aktüel
09 Nisan 2023 - 09:15

ŞOK markete bayram erken geldi! Şeker, çikolata, lokum fiyatları indirime girdi: 27,90 TL'den satılacak

Şok Market, bayram öncesinde vatandaşlara yönelik bir duyuru yaparak, 23 Nisan tarihine kadar devam edecek indirimleri duyurdu. Duyuruya göre, birçok ürün uygun fiyatlardan satın alınabilecek. Şok Market'in internet sitesinde yer alan afişlerde, bayram şekerleri ve çikolatalarındaki indirimli fiyatlar öne çıktı. İşte ŞOK Market indirimli ürünler...

Aktüel
09 Nisan 2023 - 09:15
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ŞOK markete bayram erken geldi! Şeker, çikolata, lokum fiyatları indirime girdi: 27,90 TL'den satılacak
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Şok Market, bayram öncesinde vatandaşlara yönelik bir duyuru yaparak, 23 Nisan tarihine kadar devam edecek indirimleri duyurdu. Duyuruya göre, birçok ürün uygun fiyatlardan satın alınabilecek. Şok Market'in internet sitesinde yer alan afişlerde, bayram şekerleri ve çikolatalarındaki indirimli fiyatlar öne çıktı. İşte ŞOK Market indirimli ürünler...

ŞOK Market, bayram öncesinde vatandaşlara müjdeli bir haber vererek, 23 Nisan tarihine kadar geçerli olacak indirimli ürünlerin satışını duyurdu. Dev market zinciri, bu tarihe kadar birçok ürünü uygun fiyatlarla satın alabilecek olan müşterilerinin karşısına çıkacak.



ŞOK Market'in internet sitesi üzerinde yayınlanan 5-23 Nisan tarihli afişlerinde, özellikle bayram şekerleri ve çikolatalarındaki uygulanan fiyat indirimleri dikkat çekiyor. Bu indirimler sayesinde müşteriler, bayram alışverişlerini daha ekonomik bir şekilde yapma fırsatı bulacaklar.

Müşteriler, 23 Nisan tarihine kadar ŞOK Market'in bayram indirimlerinden yararlanabilirler. Bu indirimlerden faydalanmak için ise ŞOK Market'in internet sitesini ya da mağazalarını ziyaret etmeleri yeterli olacaktır.

İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

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EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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