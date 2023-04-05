Aktüel
05 Nisan 2023 - 21:00

ŞOK markete giden eli boş dönmeyecek! Airfryer, buzdolabı, çamaşır makinesinde 3 güne özel indirim: Piyasadan yüzde 20 ucuz satacak!

Bugün ŞOK marketlerinde birbirinden farklı küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, mutfak gereçleri, gıda ürünleri ve temizlik malzemeleri indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Bu özellikle çeyiz hazırlığı yapan kişilerin ŞOK marketlere akın etmelerine neden olacak! İşte detaylar...

Aktüel
05 Nisan 2023 - 21:00
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ŞOK markete giden eli boş dönmeyecek! Airfryer, buzdolabı, çamaşır makinesinde 3 güne özel indirim: Piyasadan yüzde 20 ucuz satacak!
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ŞOK market, 5 Nisan 2023 tarihindeki aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bugünden itibaren, müşterilerin beğenisine sunulacak olan tost makinesi, kahve makinesi, buzdolabı ve birçok ürün indirimli fiyatlarla ŞOK market raflarında yer alacak. İşte indirimli ürünlerin listesine göz atalım...

İNDİRİMLİ ÜRÜNLER BUGÜN REYONLARDA YERİNİ ALDI

şok

ŞOK market, müşterilerine her hafta düzenli olarak sunduğu aktüel ürünler kataloğunu bu hafta da yayımladı. 5 Nisan 2023 tarihinde başlayacak olan indirim kampanyası ile birlikte birçok ürün, müşterilerin beğenisine sunulacak. Tost makineleri, kahve makineleri, buzdolapları ve diğer birçok ürün, indirimli fiyatlarıyla ŞOK market raflarında yerini alacak. Her hafta olduğu gibi, müşterilerin ilgisini çeken bu kampanya da büyük bir yoğunluk oluşturması bekleniyor.



ŞOK MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ

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EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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