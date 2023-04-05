ŞOK markete giden eli boş dönmeyecek! Airfryer, buzdolabı, çamaşır makinesinde 3 güne özel indirim: Piyasadan yüzde 20 ucuz satacak!







İNDİRİMLİ ÜRÜNLER BUGÜN REYONLARDA YERİNİ ALDI







































ŞOK market, 5 Nisan 2023 tarihindeki aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bugünden itibaren, müşterilerin beğenisine sunulacak olan tost makinesi, kahve makinesi, buzdolabı ve birçok ürün indirimli fiyatlarla ŞOK market raflarında yer alacak. İşte indirimli ürünlerin listesine göz atalım...ŞOK market, müşterilerine her hafta düzenli olarak sunduğu aktüel ürünler kataloğunu bu hafta da yayımladı. 5 Nisan 2023 tarihinde başlayacak olan indirim kampanyası ile birlikte birçok ürün, müşterilerin beğenisine sunulacak. Tost makineleri, kahve makineleri, buzdolapları ve diğer birçok ürün, indirimli fiyatlarıyla ŞOK market raflarında yerini alacak. Her hafta olduğu gibi, müşterilerin ilgisini çeken bu kampanya da büyük bir yoğunluk oluşturması bekleniyor.