ŞOK markete giden ucuza alacak: Zeytinyağı ve deterjanda dev indirim başlatıldı: Kapış kapış gidiyor







ŞOK MARKET DEV İNDİRİM







İnternet üzerinden insanlar büyük marketlerin kampanyalarını merakla araştırmaya devam ediyor. Peki ŞOK Market 15 Şubat aktüel ürünler katalogunda hangi ürünler var? Fiyatlar nasıl? ŞOK Market birçok kategoride yapılan indirimler ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.ŞOK Market her hafta müşterilerine birçok farklı kategoride indirimli ürünleri sunmaya devam ederken 15 Şubat ve 21 Şubat arası aktüel ürünler de belli oldu. Merakla araştırılan aktüel ürünler ve fiyatlar şu şekilde;-Alpine marka midi fırın 599.90 TL -Onvo marka OVFRY04 marka Air Fryer 1.699 TL -Esse Black Die Cast marka tava 199.95 TL -Esse Black Die Cast marka derin 20 cm tencere 249 TL -Esse Black Die Cast marka basık tencere 299 TL -Esse Black Die Cast marka sahan 149.95 TL -Esse Black Die Cast marka gözleme tavası 249 TL -Esse Black Die Cast marka 24 cm derin tencere 299 TL -Borart marka 2'li kare yuvarlak tepsi 109.95 TL -Üçsan marka 3'lü plastik kilitli saklama kabı 59.95 TL -Üçsan marka dikdörtgen saklama kabı 14.95 TL -Vakumlu cam saklama kabı 22.95 TL -2'li kurulama bezi 22.95 TL -Güpürlü masa örtüsü 84.95 TL -Cam sprey yağlık 9.99 TL -Airfryer pişirme kağıdı 49.95 TL -Alpina marka beyaz ankastre set 3 bin 699 TL -Kiwi marka blender seti 319.90 TL -Awos Teaplus marka çay makinesi 289.90 TL -Awox Kafija marka kahve makinesi 399.90 TL -GoKidy marka halkalı oyuncak araba 49.95 TL -Kurbağa kule 69.95 TL -GoKidy marka bultak kaplumbağa 49.95 TL -GoKidy marka oyuncak yumuşak top 39.95 TL -GoKidy marka sevimli oyuncak telefon 39.95 TL -Çıkartmalı etkinlik kitaplar 24.90 TL -Barbie bebek 74.95 TL -Duo marka kitap oyunu 34.95 TL -2 in 1 Lisan puzzle 29.95 TL -Hot Wheels marka oyuncak kamyonlar 89.95 TL -Saba marka SB40250 model 40 inç 102 ekran android smart televizyon 4 bin 449 TL -FujiPlus marka 9000 BTU model klima 9 bin 499 TL -Altus marka ALK 1250 model 12.000 Btu/H A++ sınıf R32 klima 11.599 TL -QCY marka kafaüstü BT kulaklık 599 TL -QCY GTC marka akıllı saat 549 TL -Altus AL marka 370 A+ çift kapılı buzdolabı 11 bin 799 TL -Altus marka AL 81 model kurutma makinesi 6 bin 699 TL