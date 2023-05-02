









ŞOK MARKETİN YENİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU! YOK YOK







Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık 399,90 TL

Paşabahçe Galata Çay Bardağı 6’lı 59,95 TL

Paşabahçe Diamond Digestive Kahve Yanı Bardağı 6’lı 119,90 TL

Paşabahçe Diamond Digestive Ayaklı Bardak 4’lü 89,95 TL

Paşabaheç Villa Patisserie 69,95 TL

Paşabahçe Bricks Fincan 2’li 49,95 TL

Paşabahçe Allegra Su Bardağı 6’lı 79,95 TL

Paşabahçe Diamond Su Bardağı 6’lı 69,95 TL

Paşabahçe Iconic Bardak 2’li 29,95 TL

Keramika Köşem Baharatlık Seti 3’lü 59,95 TL

Paşabahçe Borcam Tencere 1950 cc 99,95 TL

Paşabahçe Elite Premium Borcam 2750 cc 99,95 TL

Paşabahçe Borcam Black&Store Saklama Kabı 1050 cc 79,95 TL

Paşabahçe Yeşil Plastik Kapak Saklama Kabı 1030 cc 74,95 TL

ŞOK markete Mayıs ayı ballı geldi! 100'lü bulaşık tableti 99 TL'ye satılacak: Büyük deterjan indirimi başlıyor. Sok Marketler, 3 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni katalogunu duyurdu. Katalogda yer alan ürünler arasında tuvalet kağıdı, bulaşık deterjanı, diş fırçası ve sabun gibi temel ihtiyaç ürünleri de bulunuyor. Sok Marketler zincirinde yer alan tüm mağazalarda geçerli olan katalog indirimleri. İşte detaylar...Sok Marketler'in 3 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni katalogunda yer alan ürünler arasında banyo ve temizlik malzemeleri, gıda ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve ev gereçleri yer alıyor. Katalogda yer alan indirimler arasında en dikkat çekenler ise temel ihtiyaç ürünleri olan tuvalet kağıdı, bulaşık deterjanı, diş fırçası ve sabun gibi ürünlerde yapılan indirimler. İşte ayrıntılar...Tuvalet kağıdı çeşitleri arasında yer alan markaların fiyatlarındaki indirimler, müşterilerin yüzünü güldürecek. Bulaşık deterjanı işareti ile birbirinden farklı ürünler. Sok Marketler katalogundaki indirimler, müşterilerin bütçelerini rahatlatacak nitelikte. Özellikle son dönemde artan yaşam maliyetleri ile birlikte ev ihtiyaçları ve temel ihtiyaç ürünlerine yapılan indirimler müşterilerin ilgisini çekiyor. Sok Marketler, uygun fiyatları ve kaliteli ürünler listesi aşağıda yer almaktadır. Bu yazıda farklı markaların ürünlerine dair fiyat bilgileri verilmiş. Thermosteel marka paslanmaz çelik termos 1.5 litre 249.90 TL, paslanmaz çelik matara 600 ml 79.95 TL, Kivi marka krep ve patlamış mısır makinesi 239.90 TL, Akdeniz marka aile boyu çaydanlık 399.90 TL, Paşabahçe marka çeşitli bardaklar ve saklama kapları ise fiyatlarına göre sıralanmıştır.