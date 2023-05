ŞOK marketlerinde izdiham yaratan aktüel ürünler! Yarın ŞOK rafları dolup taşacak! ŞOK 17 Mayıs 2023 kataloğu

ŞOK 17 MAYIS 2023 KATALOĞU







Her hafta olduğu gibi bu hafta da ŞOK marketlerinde yok yok. En büyük perakende market zincirlerinden olan ŞOK aktüel ürünlerinin kataloğu yayınlandı. Kataloğu görenler eksiklerinin listesini yaptı. 17 Mayıs 2023 ŞOK aktüel ürünler listesi haberimizde yer almaktadır.Fenoti Full HD AndroidSmart LED TV 4.199 TLXiaomi Airfryer 3.999 TL Airfryer Pişirme Kağıdı 49,95 TL Everest Kablosuz Smart TV Mini Klavye Dokunmatik Mouse 119 TL Everest Ev Smart TV Air Mouse ve Kumanda 119 TL Asonic HDMI 4K Görüntü ve Ses Aktarıcı Kablo 29,95 TL YUI 5'i 1 Arada Otomatik Doğrama ve Rende Makinesi 899 TL Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 659 TL Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 499 TLKedi Taşıma Çantası 169 TL 2 Gözlü Mama ve Su Kabı 59,95 TL Yarı Kapalı Kedi Tuvaleti & Küreği 99,95 TL Toplu Kedi Oyuncağı 39,95 TL Köpek Mama / Su Kabı 19,95 TL Rezerv Mama / Su Kabı 49,95 TL Kedi Mama / Su Kabı 14,95 TL Mama / Su Kabı 9,99 TL Tüy Toplayıcı 14,95 TL Hazneli Tüy Toplama Aleti 49,95 TL Kedi Köpek Tüy Toplama Aleti 69,95 TL Kedi Tasması 9,99 TL Tiamob 2 Kapaklı Sürgülü Gardırop 4.299 TL Doremi Konsol Atlantik Çam 1.149 TL Ekinez Kitaplık Safir Meşe 699 TL Tekerlekli Kapaklı Erzak Dolabı Atlantik Çam 1.299 TL Alfa Metalli Vestiyer Atlantik Çam 899 TL Masa Orta Sehpa 749 TL Tiamob 2 Kapaklı Sürgülü Gardırop 4.299 TL Doremi Konsol Atlantik Çam 1.149 TL Ekinez Kitaplık Safir Meşe 699 TL Tekerlekli Kapaklı Erzak Dolabı Atlantik Çam 1.299 TL Alfa Metalli Vestiyer Atlantik Çam 899 TL Masa Orta Sehpa 749 TLSlazenger Kadın T-Shirt Modal Kumaş 159 TL Slazenger Erkek T-Shirt Modal Kumaş 159 TL Slazenger Kadın Yüksek Bel Tayt 149 TL Slazenger Kadın/ Erkek Şort Modal Kumaş 149 TL Letoon Erkek Spor Ayakkabı 299 TL Erkek/ Kadın Çift Toka Terlik 59,95 TL Kız/Erkek Çocuk Terlik 39,95 TL Yuvarlak Kokusuz Küllük 5,99 TL Kadın Ayakkabı Kutusu 24,95 TL Erkek Ayakkabı Kutusu 27,95 TL Gokidy Dinazor Seti 29,95 TL Boyama Yumurtaları 29,95 TL Kuaför Seti 49,95 TL Eğitici Kutu Oyunları Çeşitleri 49,95 TL Manyetik Tablet Alfabe Matematik Seti 69,95 TL Melisa Bebek ve Bebeği Balonlu Set 89,95 TL Pilsan Sevimli Hayvanım 119 TL Yui Led Göstergeli Vakumlu Blender Set 799 TL Yui 3'ü 1 Arada Retro Smoothie Blender Seti 649 TL Yui S7 Plus Akıllı Çöp İstasyonlu Root Vacuum & Mop Süpürge 9.999 TL Yui Plus Şarjlı Yağ Ölçer Akıllı Tartı Baskül 329 TL Yui 6K Ultra HD Android TV Box 999 TL Yui 4'ü 1 Arada Led Işıklı Oyun Seti 449 TL Yui 5i 1 Arada Saç Şekillendirici 639 TL Yui 25mm Wag Dalga Maşası 399 TL Yui LEd Göstergeli Seramik Kablosuz Şarjlı Saç Maşası 459 TL Yui Plaka Afro Dalga Saç Şekillendirici Maşa 299 TL