ŞOK markette ayın kallavi indirimi başladı! Sıvı yağdan toz şekere undan salçaya fiyatlar dip yaptı: Listeye bakmadan alışverişe çıkmayın!







TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE İNDİRİM







KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDEKİ İNDİRİMLER





Mağazalar zinciri ŞOK, 5 Nisan 2023 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu hafta da yine birbirinden özel fırsatlar sunan ŞOK, zeytinyağı, dana eti, sucuk, Airfryer, bebek nevresim setleri ve daha birçok üründe büyük indirimler sunuyor. ŞOK'un bu haftaki kampanyasıyla, bütçenizi zorlamadan kaliteli ürünlere sahip olma imkanı bulacaksınız. Temel gıda ürünlerinden pek çok farklı kategorideki ürüne kadar birçok ürün, indirimli fiyatlarıyla ŞOK mağazalarında yerini alacak. ŞOK 5 Nisan 2023 aktüel kataloğunda bulunan indirimli ürünlerin listesi aşağıda yer almaktadır. ŞOK Aktüel 5 Nisan 2023 indirimli ürünler listesi...ŞOK Market, müşterilerine Ramazan ayına özel indirim kampanyaları sunmaya devam ediyor. 5 Nisan 2023 tarihli aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerine yine birbirinden cazip fırsatlar sunuluyor. Bu çarşamba günü, ŞOK'ta temel gıda ürünleri öne çıkacak ve katalogda yer alan ürünlerin fiyatları oldukça uygun olacak. İşte ŞOK'ta bu hafta yer alacak ürünler ve fiyatları: Anadolu mutfağı kırmızı mercimek 20,95 TLPiyale un 20,95 TL Anadolu mutfağı baldo pirinç 33,95 TL Lio sızma zeytinyağı 95 TL Aytaç Kangal sucuk 79,90 TL Granit süt reçeli 29,90 TL Mis Tam yağlı tost peyniri 239 TLŞOK, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri de sunuyor. İşte ŞOK Market 5 Nisan 2023 kataloğunda yer alan diğer ürünler ve fiyatları: Shine Lip Gloss 29,50 TL Lip Care 14,90 TL Oje çeşitleri 12,50 TL Pompalı Aseton 19,25 TL BB Krem çeşitleri 25 TL'den Ayrıca bebek bezleri, Orkid Ultra ekstra paketli gece ürünü, kağıt havlu, tuvalet kağıdı, Jilet Blue 3 Comfort, Permatik Pro çeşitleri, Arko Men tıraş köpüğü ve Arko traş kremi çeşitleri de indirimli fiyatlarla sunuluyor. ŞOK Market, çarşamba günü başlayacak olan indirimli satışlarla müşterilerine avantajlı alışveriş fırsatı sunuyor. Ancak, stoklarla sınırlı olan ürünler için acele etmek gerekiyor. ŞOK Market indirimlerini kaçırmadan alışveriş yapmak için bir fırsat.