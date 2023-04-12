ŞOK markette büyük indirim başladı! Kahvaltılık ürünlerde fiyatlar düştü: Peynir, zeytin, tereyağı...

ŞOK Market, Ramazan Bayramı'nın gün be gün yaklaşmasıyla beraber bugün yüzde 50 indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, normal şartlarda 120 TL olan bir ürünün fiyatı yüzde elli indirim ile 60 TL'ye kadar düşürüldü. ŞOK Market, bu muhteşem fırsatın birçok ürün çeşidi için geçerli olduğunu müşterilerine duyurdu. İndirimli ürünler arasında ne olduğunu öğrenmek isteyenler için, ŞOK Market'in resmi web sitesinden kampanya detaylarına ulaşabilirsiniz.
Son dönemlerde ekonomik sıkıntılar ülkemizde de kendini hissettirmeye başladı. Özellikle gıda fiyatlarındaki artış, vatandaşlarımızın soğan, kıyma ve tereyağı gibi temel gıda maddelerini dahi zorlukla satın almalarına sebep oluyor. Ancak şimdilerde, Türkiye genelinde hizmet veren Şok Market, tüm müşterilerine müjdeli bir haber verdi.
Şok Market, yüzde 50 indirim kampanyası başlattığını duyurdu ve bu kampanya kapsamında birbirinden değerli ürünleri tüketicilere sunuyor. Kampanya dahilinde, soğan, kıyma, tereyağı gibi temel gıda maddeleri de yer alıyor. Bu sayede, vatandaşlarımız ihtiyaç duydukları temel gıda maddelerini çok daha uygun fiyatlarla satın alabilecekler. Şok Market’in yüzde 50 indirim kampanyası, tüm şubelerinde geçerli olacak ve kampanya süresince vatandaşlarımızı bekliyor olacak. Kampanya kapsamında sunulan ürünler, marka ve kalite açısından da oldukça değerli olduğundan, vatandaşlarımızın bu fırsatı kaçırmamaları gerekiyor.
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaşanan zorluklara rağmen, Şok Market’in yüzde 50 indirim kampanyasıyla vatandaşlarımızın yüzü bir kez daha gülecek. Hem temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, hem de bütçelerini zorlamadan alışveriş yapmak isteyenler için bu kampanya gerçekten bir kurtarıcı niteliği taşıyor.