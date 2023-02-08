ŞOK markette Çarşamba indirimleri başladı! 30 TL'ye herkes alabilecek

O markette indirimler üst üste devam etmektedir. Markette belirlenen tarihlerde şok indirim gerçekleşecek. Katalog yayınlandı. 124 tane üründe indirim başladı. 100 TL alışverişte şok indirim gerçekleşecek. İndirim kataloğu nasıldır? Hangi ürünlerde indirim başladı? Tüm detaylar haberimizde.
O MARKETTE ŞOK İNDİRİM! ŞOK markette son dakika indirimler başladı. 8-14 Şubat 2023 tarihinde kampanya geçerlidir. Tam tamına 124 üründe indirim gerçekleşti. Şu şekilde duyuruda bulunuldu: ''Cepte Şok uygulaması ve Şok Mağaza QR kod ile yapılacak 100 TL ve üzeri Superfresh markalı pizza ürün alışverişine 30 TL Şok cüzdana yüklenecektir. Kampanya 9-12 Şubat 2023 tarihleri arasında geçerlidir.''. Şok kampanyasında cüzdana maksimum 60 TL yüklenebilecektir. Kazandığınız yükleme tutarı ise 15-16 Şubat 2023 tarihinde cüzdanınıza yüklenecektir.
25 TL üzerindeki alışverişlerinizde, -Colgate Black Diş Fırçası: 23 TL, -Sensodyne Koruma ve Beyazlık: 24 TL, -Finish Ultimate Plus Bulaşık Tableti: 36 TL, -Superfresh Mantı: 20 TL fırsatlarından faydalanacaksınız. Diğer fırsat ürünleri şu şekildedir: -Everest Kablosuz Smart Tv Mini Klavye Dokunmatik Mouse 119,90 TL -Everest 32-55' LCD-LED Tv Askı Aparatı 89,95 TL
-Asonic HDMI 1,5m 4K Görüntü ve Ses Aktarıcı Kablo 29,95 TL
-Everest Smart Tv Air Mouse ve Kumanda 119,90 TL -Schwartz Profesyonel Saç Kesme Makinesi 249,90 TL -Babyliss 10 Başlıklı Multi Yüz & Vücut Bakım Kiti 499,90 TL -Babyliss Super Shine Saç Düzleştirici 599,90 TL -YUI Seramik Plaka Wag Saç Şekillendirici Maşa 379,90 TL -15x21 cm Tek Çerçeve 39,95 TL -Çizgilerle Öğren 12,99 TL -1000 Para Puzzle 49,95 TL -Kadın Tek Alt 99,95 TL -Fitilli Yüksek Bel Tayt 79,95 TL -2'li Kadın Çizgili Çorap 19,95 TL -Kadın Peluş Panduf 79,95 TL -2'li Kadın Slip 34,95 TL -2'li Kadın Bato Slip 39,95 TL -3'lü Erkek Çorap 29,95 TL -Erkek Desenli Boxer 39,95 TL -Dantelli İpli Bralet 59,95 TL -Kadın Lazer Kesimli Desenli Slip 24,95 TL -Kılıflı Sıcak Su Torbası 49,95 TL -6'lı Mini Kalp Silikon Muffin Kabı 21,95 TL -Çok Amaçlı Kalp Şekilli Kalıp 21,95 TL -Kalpli Aksesuar Kutusu 39 TL -Kalpli Çerezlik 12,99 TL -Kelepçeli Kek Kalıbı 79,95 TL