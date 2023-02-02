ŞOK marketleri takip eden vatandaşlar, haftalık aktüel ürünler kataloğundan uygun fiyatlara alışveriş yapabiliyor. Peki, ŞOK'un yeni aktüel ürünler kampanyası başladı mı? Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimli? ŞOK haftalık ürünler indirimi ne zaman bitecek? İşte detaylar...
Aktüel
02 Şubat 2023 - 01:00
Şok markette devasa indirim! Süzme peynir 39 TL'ye düştü
ŞOK marketleri takip eden vatandaşlar, haftalık aktüel ürünler kataloğundan uygun fiyatlara alışveriş yapabiliyor. Peki, ŞOK'un yeni aktüel ürünler kampanyası başladı mı? Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimli? ŞOK aktüel ürünler kampanyası ne zaman bitecek? İşte detaylar...
Aktüel
02 Şubat 2023 - 01:00