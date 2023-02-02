Şok markette devasa indirim! Süzme peynir 39 TL'ye düştü







SON DAKİKA: ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! 7 ŞUBAT'A KADAR İNDİRİMLER DEVAM EDECEK! FİYATI 27,90'A DÜŞTÜ







ŞOK 1-7 ŞUBAT İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

ŞOK marketleri takip eden vatandaşlar, haftalık aktüel ürünler kataloğundan uygun fiyatlara alışveriş yapabiliyor. Peki, ŞOK'un yeni aktüel ürünler kampanyası başladı mı? Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimli? ŞOK haftalık ürünler indirimi ne zaman bitecek? İşte detaylar...ŞOK'un bu haftaki indirimli ürünler kataloguna bakıp, tüketicilerin merak ettikleri neler var? ŞOK'un bu haftaki ürünleri arasında hangi ürünleri bulacağız? İşte aradıklarınız...Bu hafta ŞOK'da, teknoloji ve oyuncu ürünlerinin yanı sıra kitaplık, koltuk ve masalar gibi ev eşyaları da indirimli satılıyor. İşte 1-7 Şubat arasındaki indirimli ürünler listesi; Kuru Et (27,90 TL), Yarım Yağlı Beyaz Peynir (44,90 TL), Susamlı Mini Simit (24,95 TL),Turco Bebek Bezi (139 TL), Dijital Baskılı Halı (149,95 TL), Dekoratif Kırlent Kılıfı (39, 95 TL), Letton Erkek Kancalı Ayakkabı (299, 95 TL), Erkek Oduncu Gömlek (139,95 TL), Gamers Arena Sangal Hell Amd Athlon 16 GB DDR4 500 GB SSD Freedos Gaming PC (8299 TL), Gamers Arena Sangal Pro Amd Reyzen 16 GB DDR4 500 GB SSD Freedos Gaming PC (14999 TL), Gamers Arena Sangal The Amd Reyzen 16 GB DDR4 512 GB SSD Freedos Gaming PC (13499 TL).