ŞOK markette teknoloji bayramı: 3.899 TL'ye düştü!







8 ŞUBAT ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU







Şok aktüel ürün kataloğunda mevcut ürünler belirlendi. Şok Market'in bu hafta için hazırlamış olduğu katalogda beyaz eşya, teknoloji ürünleri, temel ihtiyaç ürünleri gibi ürünlere ek olarak profesyonel saç kesme makinesi gibi çarpıcı ürünleri raflarında indirimli bir şekilde satışa çıkarıyor.8 Şubat 2023 Şok aktüel kataloğu aşağıda yer almaktadır.