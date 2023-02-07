Şok aktüel ürün kataloğunda mevcut ürünler belirlendi. Şok Market'in bu hafta için hazırlamış olduğu katalogda beyaz eşya, teknoloji ürünleri, temel ihtiyaç ürünleri gibi ürünlere ek olarak profesyonel saç kesme makinesi gibi çarpıcı ürünleri raflarında indirimli bir şekilde satışa çıkarıyor.
Aktüel
07 Şubat 2023 - 21:45
ŞOK markette teknoloji bayramı: 3.899 TL'ye düştü!
Şok Market bu hafta içi hazırlamış olduğu aktüel ürünlerin mevcut olduğu kataloğu paylaştı. Şok Market 8 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğunda mevcut kampanyalı ürünler belirlendi. Şok Market'in kampanya üstüne kampanya yapması birçok vatandaşın ilgisini çekiyor. İşte sizin için tüm indirimli ürünler...
Aktüel
07 Şubat 2023 - 21:45