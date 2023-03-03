ŞOK'ta 1 gün sonra dev indirim başlıyor! Çeyizlik ürünler 49 TL'den satılacak!







4 MART ŞOK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ







ŞOK zincir marketler, yapmış olduğu kampanyalarla beraber vatandaşın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bir sonraki kampanyasını 4 Mart tarihinde yapacağını duyuran ŞOK, hangi ürünlerin kaç TL'ye düşeceğini de yayınladı. İşte o liste:Bernardo Katı Meyve Sıkacağı 649 TLKiwi Krep ve PopCorn Makinesi 239,90 TL Mısır Patlangaç 24,95 TL Yuvarlak / Kare Mısır Kovası 8,50 TL Büyük Boy Kalanchoe Saksı Çiçeği 32,90 TL Paşabahçe Borcam Black&Store Saklama Kabı 99,95 TL Paşabahçe Plastik Yeşil Kapak Saklama Kabı 99,95 TL Paşabahçe Allegra Su Bardağı 6’lı 99,95 TL Paşabahçe Elite Premium Borcam 119,95 TL Borcam yuvarlak Tencere 79,95 TL Paşabahçe Borcam Kulplu Yuvarlak Tepsi 59,95 TL Paşabahçe Villa Patisserie 79,95 TL Paşabahçe Iconic Bardak 3’lü 44,95 TL Paşabahçe Iconic Bardak 2’li 34,95 TL Paşabahçe Linka Su Bardağı 3’lü 49,95 TL Paşabahçe Çiftebelli Çay Bardağı 49,95 TL Keramika Köşem Baharatlık Seti 3’lü 69,95 TL Emely Sebze Bıçağı 14,95 TL Paslanmaz Çelik Matara 600 ml 99,99 TL Alüminyum Kase 6’lı 7,75 TL Pilsan Eğlenceli Penguenler 179,90 TL Pilsan 513 Parça Pixel Blok Set 99,95 TL Barbie Alışveriş Oyun Seti 199,90 TL Hot Wheels Taşıyıcı Şehir Seti 119,90 TL GoKidy Melisa’nın Helikopteri 169,90 TL GoKidy Melisa Bebek Pet Bakım Seti 89,95 TL ÇLK Toys Mini Taşıtlar 24,95 TL Sensodyne Diş Fırçası 24 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir) Colgate Triple Action Extra White Diş Macunu 2×75 ml 35 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir) Finish Quantum Ultimate Bulaşık Makinesi Tableti 15’li 46 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)Alpino Set 15 4299 TL Elison Tel Sepetli Çok Amaçlı Mutfak Dolabı 829 TL Alpino Beyaz Cam Ocak 1599 TL Aspiratör Modüllü Mutfak 6799 TL Severim El Blender 1099 TL Severin El Blender Seti 1349 TL Samsung Mikrodalga Fırın 2449 TL