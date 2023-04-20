ŞOK'ta bayram sürprizi var! Baklava açacaklara müjde: 5 kg ayçiçek yağı, un, toz şeker indirime girdi! Bu fiyatlar kaçmaz













19 NİSAN ŞOK MARKET AKTÜEL KATALOĞU

Türkiye'nin önde gelen perakende market zincirlerinden ŞOK, 19 Nisan itibariyle geçerli olacak aktüel ürün katalogunu yayımladı. Katalogda birçok farklı kategorideki ürünlere indirimli fiyatlarla yer veriliyor. Şok market, düzenli olarak farklı kategorilerdeki ürünlerde indirim kampanyaları düzenliyor ve tüketicilerine bu kampanyaları duyuruyor. Bu haftaki aktüel ürün kataloğunda da birçok farklı kategorideki ürünlere özel indirimler sunuluyor.Katalogda yer alan ürünler arasında gıda ürünleri, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri, giyim ve ev tekstili ürünleri gibi farklı kategorilerdeki ürünler bulunuyor. Tüketiciler, katalogdaki ürünleri indirimli fiyatlarla satın alarak büyük bir tasarruf sağlayabilirler. ŞOK'un düzenli olarak yayımladığı aktüel ürün katalogları, tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor ve her hafta birçok kişi tarafından bekleniyor. Bu haftaki katalogda yer alan ürünlerin de yine büyük ilgi göreceği tahmin ediliyor.