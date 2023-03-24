Aktüel
24 Mart 2023 - 23:00

ŞOK'ta 'bu fiyatlar şaka mı' dedirten indirim! 1499 TL'ye airfryer satacak: O ürünler de 30 TL'ye raflara dizildi: Yetişen indirimi kapar

Bu hafta ŞOK markette neler var? İnanılmaz ürünler inanılmaz fiyatlara! İşte 25 Mart ŞOK aktüel ürünler, bu indirimi kaçırmak istemezsiniz!

Aktüel
24 Mart 2023 - 23:00
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ŞOK'ta 'bu fiyatlar şaka mı' dedirten indirim! 1499 TL'ye airfryer satacak: O ürünler de 30 TL'ye raflara dizildi: Yetişen indirimi kapar
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ŞOK market zincirinin 25 Mart kataloğunda birbirinden cazip fırsatlar yer alıyor. Katalogda öne çıkan ürünler arasında Sinbo marka air fryer 1499 TL, Arzum marka Türk kahve makinesi 629 TL ve akıllı saat 579 TL gibi uygun fiyatlı ürünler bulunuyor. Ayrıca katalogda çok sayıda indirimli gıda ve temizlik ürünü de mevcut. Bu fırsatları kaçırmamak için ŞOK mağazalarını ziyaret edebilirsiniz. Bilgisayardan televizyona, airfrier'dan kahve makinesine kulaklıktan oyuncaklara kadar onlarca ürün muhteşem fiyatlarla sizlerle!

şok 25 mart aktüel



ŞOK market zincirinde indirimli fiyatlarla satışa sunulacak ürünler arasında Airfryer Pişirme Kağıdı, Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi, Pilsan Eagle Bisiklet, Pilsan 120 Parça Mikro Blok Set, Barbie Pırıltılı Bebek, GOKIDY Gurme Menü Seti, GOKIDY Melisa Bebek ve Ütü Masası Seti, Hot Wheels Akrobasi Pisti Yarış Seti, Kidzy Oyun Hamuru Setleri bulunmaktadır. Ayrıca 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olan fırsat ürünleri arasında Haribo Süper Party, Ülker Kremalı Bisküvi, Vernel Max Yumuşatıcı ve Super Fresh Pizza/Chedarlı Pizza Tost yer almaktadır.

şok 25 mart aktüel

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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