





BAHAR TEMİZLİĞİ KATALOĞU







ŞOK’ta bu hafta şenlik var! Bahar temizliği yapacaklar poşetleri dolduracak! ŞOK 31 Mayıs 2023 kataloğu yayımlandı. İşte detaylar...Bahar Temizliği Nasıl Yapılır? Sok Marketten Ne Almalı? 31 Mayıs İndirim Katalogunda! Bahar aylarının gelmesiyle birlikte evlerde bahar temizliği telaşı da başlıyor. Mebhocam.com adresinde yayınlanan bir haberde, bahar temizliği nasıl yapılacağı ve Sok Market'in 31 Mayıs indirim katalogunda hangi ürünlerin yer aldığı anlatılıyor. İşte diğer ayrıntılar...Bahar temizliği yaparken nelere dikkat etmek gerektiği konusunda öneriler sunuluyor. Öncelikle evdeki fazlalıklardan kurtulmanın önemli olduğu vurgulanıyor. Kullanılmayan eşyaların bağışlanması veya satılmasıyla evde daha ferah bir ortam oluşturulabileceği belirtiliyor. Temizlik malzemeleri ve ekipmanları için Sok Market'in 31 Mayıs indirim kataloguna göz atmanın avantajlı olacağı ifade ediliyor. Sok Market, bahar temizliği için gereken ürünleri uygun fiyatlarla sunuyor. İndirim katalogunda temizlik malzemeleri, deterjanlar, bezler, süngerler ve diğer ev temizliği ekipmanları yer alıyor. Bu ürünlerin kullanılmasıyla ev temizliği daha kolay ve etkili bir şekilde yapılabileceği vurgulanıyor.Haberde ayrıca, bahar temizliği sürecinde hangi odalara öncelik verilmesi gerektiği de paylaşılıyor. Genellikle salon, mutfak, banyo ve yatak odasının öncelikli olarak temizlenmesi öneriliyor. Bu odaların temizlik detaylarına dikkat edilerek hijyenik bir ortam oluşturulabileceği belirtiliyor. Bahar temizliği yaparken hijyenik bir ortam sağlamak için dezenfektan ürünlerinin kullanılması önem taşıyor. Haberde, dezenfektanların ve hijyen ürünlerinin de Sok Market'in indirim katalogunda yer aldığı bilgisi veriliyor. Bu ürünlerin temizlik sürecinde kullanılmasının virüs ve mikroplardan korunmada etkili olacağı ifade ediliyor. Son olarak, haberde Sok Market'in 31 Mayıs indirim kataloguna nasıl ulaşılabileceği de anlatılıyor. Sok Market'in resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden indirim kataloguna kolayca erişilebileceği belirtiliyor. Bahar temizliği yapacak olanların, Sok Market'in indirimli ürünleri ve pratik temizlik önerileriyle evlerini tertemiz yapabilecekleri vurgulanıyor. 31 Mayıs 2023 tarihinde Şok Market tarafından düzenlenen indirim kataloğunda birçok ihtiyaç duyulan ürün yer alıyor. Bu indirim fırsatında, yeni ev dekorasyonu için gerekli ürünlerden çocukların eğitimine yardımcı kitaplara kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor.İndirim kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında Nisanla Afan Ayaklı Vantilatör, Cambu Ananas Bardak, Kutulu 6 Büyük Cam Pipet + 1 Büyük Fırça, Kadın Viskon Şort, Rokiee İki Tekerlekli Katlanır Büyük Boy Scooter, Plastik Saplı Kestirme Fırçası, Dyonem 2,5 Litre, Takım Çantası 16" ve Katlanır Yatak gibi ürünler yer alıyor. Nisanla Afan Ayaklı Vantilatör, sıcak yaz günlerinde serinlemek için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Cambu Ananas Bardak ise şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Kutulu 6 Büyük Cam Pipet + 1 Büyük Fırça seti, laboratuvar veya ev kullanımı için kullanışlı bir ürün olarak değerlendirilebilir. Kadın Viskon Şort, şıklık ve rahatlık arayanlar için uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor. Rokiee İki Tekerlekli Katlanır Büyük Boy Scooter, çocukların eğlenceli ve aktif zaman geçirmesine olanak sağlıyor. Plastik Saplı Kestirme Fırçası ise pratik bir şekilde saç kesimi yapmak isteyenler için uygun bir ürün olarak göze çarpıyor. Dyonem 2,5 Litre su arıtma cihazı, temiz ve sağlıklı su tüketimi için tercih edilebilir. Takım Çantası 16" ise aletlerinizi düzenli bir şekilde saklamak için kullanışlı bir çözüm sunuyor. Son olarak, Katlanır Yatak, misafirler için pratik bir yatak çözümü olarak öne çıkıyor. Bu indirim fırsatından yararlanmak isteyenler, Şok Market mağazalarına giderek veya resmi internet sitesi üzerinden ürünleri satın alabilirler. Bu indirim fırsatı, ihtiyaçları uygun fiyatlarla karşılamak isteyenlere önemli bir fırsat sunuyor.