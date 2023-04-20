ŞOK'ta çeyiz indirimi baş döndürecek! Dev çatal kaşık takımı 299 TL: O günden itibaren raflarda













İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER





Perakende sektöründe faaliyet gösteren ŞOK Marketler, 22-25 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimli ürünlerini duyurdu. ‘Cumartesi Fırsatlarını ŞOK Seviyoruz’ adlı 3 sayfalık katalogda, birçok kategoride yüzlerce ürünün yer alacağı açıklandı. İndirimli ürünler arasında bisiklet çeşitleri, kamp sandalyeleri, ev aydınlatma grubu, masa-sandalye setleri, elektrikli ev aletleri ve elektronik ürünler gibi birçok farklı ürün bulunuyor. Katalogda yer alan ürünler arasında özellikle bisikletler dikkat çekiyor. Yüzde 35'e varan indirimlerle satışa sunulan bisikletler, çocuk ve yetişkinler için farklı çeşitlerde sunuluyor. Kamp severler için ise yine yüzde 35'e varan indirimlerle kamp sandalyeleri sunuluyor. Ev aydınlatma grubu kategorisinde ise led ampuller ve avize gibi ürünler yer alırken, masa-sandalye setleri ise özellikle ev ofisi kuranlar için cazip bir seçenek olabilir.Elektrikli ev aletleri arasında ise farklı fonksiyonlara sahip ürünler bulunuyor. Elektrikli süpürgeler, tost makineleri, su ısıtıcıları ve ütüler gibi farklı kategorilerdeki ürünlerde yüzde 35'e varan indirimler sunuluyor. Elektronik ürünler arasında ise akıllı telefonlar, tabletler, kulaklıklar ve televizyonlar gibi birçok farklı ürün yer alıyor. ŞOK Marketler, müşterilerine her hafta düzenli olarak farklı indirimli ürünler sunarak cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Ancak, indirimli ürünlerin sınırlı stokta olabileceği ve erken tükenme riskinin olduğu da unutulmamalıdır.