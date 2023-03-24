ŞOK'ta dev Ramazan indirimi başladı! 25 TL'lik alışveriş yapanlar o ürünü 100 TL yerine 62 TL'ye satın alacak: Bitmeden yetişin







ŞOK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ







25 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE İNDİRİMLER UYGULANIYOR

ŞOK market en az 25 Türk Lirasına alışverişlerde büyük indirimlerle kolaylık sağlıyor. İndirimli ürünlere aşağıdan erişebilirsiniz. Yüzde 35 indirimle daha uygun fiyatlarla daha çok ürünü sepetinize ekleyebilirsiniz. Ayrıca listede birçok kategoride ilginizi çekecek ürünler bulunuyor. bunun yanı sıra temel gıda ürünleriyle ilgili fırsatlara da göz atabilirsiniz.Mis tam yağlı tost peyniri 70 Türk LirasıMis rende mozzarella peyniri 27.90 Türk Lirası Anadolu mutfağı ithal pilavlık pirinç 41 Türk Lirası Lio sızma zeytinyağı 90 Türk Lirası Yemeneli Türk kahvesi 15.95 Türk Lirası Cappy vişneli içecek 13.75 Türk Lirası Bizim Vatan domates salçası 36.95 Türk Lirası İçim rahat laktozsuz yoğurt 22.90 Türk Lirası İçim organik yoğurt 29.90 Türk Lirası Bizim paket margarin 44 Türk Lirası Esaslı çıtır piliç topları 19.90 Türk Lirası Sprite şekersiz 12.90 Türk Lirası Bien kakaolu krema dolgulu kruvasan 4.95 Türk Lirası Çokomel sade 24.90 Türk Lirası Dankek rulo pasta muzlu 19.90 Türk Lirası Greenway çiçek tohumu 8.90 Türk Lirası Sebze yetiştirme kiti 19.90 Türk Lirası25 Türk Lirasına ve üzeri yapılan alışverişler genelinde geçerli indirimler şu şekilde; Mintax bulaşık deterjanları 29,90 Türk Lirası yerine 20 Türk Lirasına veriliyor. Super Fresh Pizza King, 99,90 Türk Lirası yerine 62 Türk Lirasına veriliyor.