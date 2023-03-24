ŞOK'ta dev Ramazan indirimi başladı! 25 TL'lik alışveriş yapanlar o ürünü 100 TL yerine 62 TL'ye satın alacak: Bitmeden yetişin

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ŞOK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİMis tam yağlı tost peyniri 70 Türk Lirası
Mis rende mozzarella peyniri 27.90 Türk Lirası Anadolu mutfağı ithal pilavlık pirinç 41 Türk Lirası Lio sızma zeytinyağı 90 Türk Lirası Yemeneli Türk kahvesi 15.95 Türk Lirası Cappy vişneli içecek 13.75 Türk Lirası Bizim Vatan domates salçası 36.95 Türk Lirası İçim rahat laktozsuz yoğurt 22.90 Türk Lirası İçim organik yoğurt 29.90 Türk Lirası Bizim paket margarin 44 Türk Lirası Esaslı çıtır piliç topları 19.90 Türk Lirası Sprite şekersiz 12.90 Türk Lirası Bien kakaolu krema dolgulu kruvasan 4.95 Türk Lirası Çokomel sade 24.90 Türk Lirası Dankek rulo pasta muzlu 19.90 Türk Lirası Greenway çiçek tohumu 8.90 Türk Lirası Sebze yetiştirme kiti 19.90 Türk Lirası