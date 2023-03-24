Aktüel
24 Mart 2023 - 17:15

ŞOK'ta dev Ramazan indirimi başladı! 25 TL'lik alışveriş yapanlar o ürünü 100 TL yerine 62 TL'ye satın alacak: Bitmeden yetişin

Yeni ŞOK kampanyasında 25 Türk Lirasına üzeri alışverişlerde indirim seçeneği bulunuyor. 5 indirimin kullanımı çok kolaydır. Güncel indirimleri ŞOK Market'ten inceleyebilirsiniz. Şok’ta ucuza satılan ürünler nelerdir? Sorusunun yanıtına haberimizden göz atabilirsiniz…

Aktüel
24 Mart 2023 - 17:15
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ŞOK'ta dev Ramazan indirimi başladı! 25 TL'lik alışveriş yapanlar o ürünü 100 TL yerine 62 TL'ye satın alacak: Bitmeden yetişin
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ŞOK market en az 25 Türk Lirasına alışverişlerde büyük indirimlerle kolaylık sağlıyor. İndirimli ürünlere aşağıdan erişebilirsiniz. Yüzde 35 indirimle daha uygun fiyatlarla daha çok ürünü sepetinize ekleyebilirsiniz. Ayrıca listede birçok kategoride ilginizi çekecek ürünler bulunuyor. bunun yanı sıra temel gıda ürünleriyle ilgili fırsatlara da göz atabilirsiniz.

ŞOK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Mis tam yağlı tost peyniri 70 Türk Lirası



Mis rende mozzarella peyniri 27.90 Türk Lirası

Anadolu mutfağı ithal pilavlık pirinç 41 Türk Lirası

Lio sızma zeytinyağı 90 Türk Lirası

Yemeneli Türk kahvesi 15.95 Türk Lirası

Cappy vişneli içecek 13.75 Türk Lirası

Bizim Vatan domates salçası 36.95 Türk Lirası

İçim rahat laktozsuz yoğurt 22.90 Türk Lirası

İçim organik yoğurt 29.90 Türk Lirası

Bizim paket margarin 44 Türk Lirası

Esaslı çıtır piliç topları 19.90 Türk Lirası

Sprite şekersiz 12.90 Türk Lirası

Bien kakaolu krema dolgulu kruvasan 4.95 Türk Lirası

Çokomel sade 24.90 Türk Lirası

Dankek rulo pasta muzlu 19.90 Türk Lirası

Greenway çiçek tohumu 8.90 Türk Lirası

Sebze yetiştirme kiti 19.90 Türk Lirası

şok

şok

25 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE İNDİRİMLER UYGULANIYOR

25 Türk Lirasına ve üzeri yapılan alışverişler genelinde geçerli indirimler şu şekilde;

Mintax bulaşık deterjanları 29,90 Türk Lirası yerine 20 Türk Lirasına veriliyor.

Super Fresh Pizza King, 99,90 Türk Lirası yerine 62 Türk Lirasına veriliyor.

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