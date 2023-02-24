ŞOK'ta haftanın indirimi başladı! 25 TL'lik alışveriş yapan o ürünü 18 TL'ye alacak! Kapanın elinde kalır













İndirimli alışverişin diğer adı olan ŞOK Market, müşterileri için güzel bir indirim haberi paylaştı. Güncel piyasa koşullarına göre uygun fiyatlı ürünleri ile müşterilerin ilk ve gözde tercihi olan ŞOK Market, yaptığı indirimler ile de müşterilerin gölünde taht kurmuş durumda. Belirlenen tarihlerde alışveriş yapılması halinde özellikle ev hanımlarının gözde ürünü olan çamaşır makinesi temizleyici ürünü 28 TL ile satışa sunacak.25 Şubat ve 28 Şubat arası aktif olacak indirim kapsamına ilişkin güncel katalogunu paylaşan Şok Market, müşterinin büyük ilgisini çekti. 10.799 TL ile satışa sunulması beklenen 10 kg çamaşır makinesi, 8.499 TL ile satışa sunulması beklenen 3 yıl garantisi olan kurutma makinesi ile tüketicinin ilgisini çeken zincir market grubu, kampanya başlangıcı sabırsızlıkla müşteri tarafından beklenmektedir. Şok market güncel katalogunda neler var beraber inceleyelim...