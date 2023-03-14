ŞOK'ta Ramazan alışverişi başladı! Çay, tatlı, un, ayçiçek yağı hepsi büyük indirimde!







ŞOK MARKET ÖZEL İNDİRİMLERİ







Ramazan Ayı'na sayılı günler kala vatandaş marketlerin kampanyalarını merakla araştırmaya başladı. Peki ŞOK Market kampanyasında hangi ürünler var? Fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.ŞOK Market tarafından yapılan kampanyaya göre gıda malzemelerinden temizlik malzemelerine kadar birçok farklı üründe kampanya başladı. 10 kilogram ay çekirdeği 79.90 TL, 2 kilogram ayçiçek yağı 19.95 TL, Dr. Oetker marka Ristorante pizza 13.90 TL, 500 gram böreklik yufka 4.45 TL, 400 gram Şenpilik marka köfte harcı 7.95 TL, 500 gram Tat marka tavuk göğsü 16.90 TL, 900 ml Molfix marka bebek şampuanı 12.95 TL, 1.5 litre Cif marka cam ve yüzey temizleyici 16.95 TL, Super Fresh marka 36'lık ıslak mendil 12.90 TL olarak belirlendi. ŞOK Market tarafından yapılan özel indirim kataloguna göre diğer indirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde;-Arzum marka Lusso el blender seti 599.90 TL -YUI marka 5'i 1 Arada otomatik rende 899.90 TL -Alpina marka midi fırın 599.90 TL -Queen Jesse marka çelik kettle 179.90 TL -Awox marka çay makinesi 289.90 TL -Emaye marka kızartma tavası 119.90 TL -Döküm sahan 22 cm 149.95 TL -Döküm tava 18 cm 1424.90 TL -Delta marka çelik tencere 229.95 TL -Delta marka derin çelik tencere 299.95 TL -Delte marka çelik karnıyarık tenceresi 259.95 TL -Delta marka 6'lı güveç seti 499.95 TL -Güpürlü masa örtüsü 89.95 TL -PVC masa örtüsü 54.95 TL -Sandalye minderi 29.95 TL -Mutfak önlüğü 59.95 TL -Fırın eldiveni 24.95 TL -2'li tutaç 29.95 TL -Paşabahçe Diamond Digestive marka 6'lı kahve yanı bardağı 149.95 TL -Paşabahçe Diamond Digestive marka 4'lü bardak 119.95 TL -Paşabahçe Semaver marka 3'lü kahvaltı çay bardağı 49.95 TL -Bricks marka 2'li fincan takımı 69.95 TL -Generation marka kase 49.95 TL -Paşabahçe Diamond 6'lı su bardağı 99.95 TL -Kupa bardak 9.99 TL -Kapaklı kare tencere 69.95 TL -Hasır oval servis tabağı 34.95 TL -İpli rondo beş bıçaklı 69.95 TL -Metal servis maşası 29.95 TL -Akrilik kahvaltılık 6'lı 79.95 TL -İçi sırlı fırın güveç 6'lı 49.95 TL -İçi sırlı toprak sufle kabı 4'lü 39.95 TL -Kapaklı hazneli rende 49.95 TL -İçi sırlı orta kapaklı güveç 69.95 TL -Merdane 64.95 TL -Ahçap oklava, spatula, fırça 22.95 TL -Akrilik buzdolap içi düzenleyici 39.95 TL -Teflon ocak üstü tost makinesi 169.90 TL -Yer sofrası 179.90 TL -Katlanır masa 349.90 TL -Mikrofiber bulaşık altlığı 19.95 TL -Batarya ucu 2 fonksiyonlu 19.95 TL