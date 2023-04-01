ŞOK'ta şaka gibi fiyatlar baş döndürecek! O ürünleri 67 TL yerine 35 TL'ye alabilirsiniz: Listede yok yok!







1 NİSAN ŞOK AKTÜEL HAFTA SONU İNDİRİMLERİ







Kadın pijama takımı 199,90 TL

Kadın terlik 59,95 TL

Kadın fitilli yüksek bel tayt 79,95 TL

Erkek çapraz terlik 59,95 TL

Kadın erkek sneaker çorabı 34,95 TL

Dantelli slip 24,95 TL

Kadın desenli slip ikili 34,95 TL

Tek kişilik çok amaçlı kapitone yatak örtüsü 149,95 TL

Çift kişilik çok amaçlı kapitone yatak örtüsü 199,95 TL

Tek kişilik nevresim seti 199,95 TL

Çift kişilik nevresim seti 249,95 TL

Manyetik dart seti 34,95 TL

Abaküslü yazı tahtası 39,95 TL

Manyetik tablet yazı tahtası 49,95 TL

Puzzle 19,95 TL

Su arıtma cihazı 1199 TL

Happy TV ünitesi 799 TL

Melisa çalışma masası 749 TL

Yakut 3 kişilik koltuk kanepe keten takım 1999 TL

5 raflı modern kitaplık 579,90 TL

3 kapaklı TV sehpası 699,90 TL

5 kapaklı fırın bölmeli çok amaçlı dolap 1249 TL

Kare 9 gözlü kitaplık 529 TL

Çok amaçlı konsol 1999 TL

Tek kapak 5 raf çok amaçlı dolap 679 TL

Şok marketin hafta sonu indirimleri için geri sayım başladı! 1 Nisan Şok aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerine birbirinden cazip fırsatlar sunmaya hazırlanan Şok, Cumartesi günü erken saatlerde marketlerini ziyaret edenleri avantajlı indirimlerle karşılayacak. Şok mağazalarındaki kampanyalı ürünler arasında neler var? Biz de sizler için Şok 1 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğundaki indirimleri derledik. Hafta sonu ŞOK aktüel indirimleri kaçmaz!Hafta sonu için ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğu açıklandı. 1 Nisan itibarıyla başlayacak ve 4 Nisan'a kadar geçerli olacak indirimli ürünler listesi, giyim ve tekstil ürünlerinden başlıyor. Yeni ürünler, oldukça uygun fiyatlarla ŞOK mağazalarında yer alacak. İlk sayfada yer alan ürünler şunlar:25 TL ve üzeri alışverişlerde Loreal kolajen bakım kremi 60 TL, Duru duş jeli çeşitleri 35 TL ve Do sıvı sabun çeşitleri 30 TL fiyatıyla satışta olacak. Ayrıca, 25 TL ve üstü alışverişlerde Cif Power Shine Banyo Mutfak spreyi 26 TL fiyatıyla satın alınabilecek. Şok aktüel 1 Nisan 2023 kataloğunda mobilya ürünlerinde de indirimler var. ŞOK market, evinizi ekonomik fiyatlarla donatmanız için uygun fiyatlı mobilya seçenekleri sunuyor. Bu hafta sonu indirimli olarak satışa sunulacak mobilya ürünleri ise şunlar:1 Nisan ŞOK kataloğunda yer alan bu indirimler, hafta sonuna kadar ŞOK mağazalarında sizleri bekliyor.