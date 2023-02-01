ŞOK'ta Şubat indirimi şok edecek! Toz deterjan 49 TL'ye düştü! Bebek bezinden peynire olay fiyatlar! O günden itibaren başlıyor







ŞOK'TA DEV INDİRİM: 25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE BİNGO 5 KİLOGRAM TOZ DETERJAN SADECE 49 TL! ŞOK Market, her hafta olduğu gibi bu hafta da müşterilerine ekonomik fiyatlarla ürünler sunmaya devam ediyor. 1 Şubat itibari ile yayınlanan ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile çok uygun fiyata alışveriş yapma fırsatı sunulacak.



25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE BİNGO FIRSATI!

BU HAFTAYA DİKKAT! MUHTEŞEM İNDİRİMLER ŞOKTA

ŞOK'UN 1 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

















Şok Market haftalık indirim kataloğu ile çok çeşitli ürünleri uygun fiyata sunuyor, özellikle 25 TL ve üzeri alışverişlerde Bingo 5 kilogram toz deterjanı 49 TL'ye satılıyor.ŞOK Market'te 25 TL ve üzeri alışverişlerde Bingo 5 kilogram toz deterjan sadece 49 TL. Bu hafta ŞOK'ta yer alan çeşitli ürünler arasında; çaydanlık takımı, kek fanusu, bambum naz 6 kişilik kahve fincan takımı, LAV meşrubat bardağı üçlü, metal file patates soğan sepeti, metal kaşıklık, dijital baskılı halı, dekoratif kırlent kılıfı, kız çocuk külotlu pamuk çorap, kadın keçe terlik yüksek tabanlı gibi ürünlerde ciddi indirimler söz konusu. Ayrıca tüm temel gıda ürünleri ve temizlik ürünlerindeki indirimler de dikkat çekiyor.ŞOK Market bu hafta sizler için birçok ürünü çok uygun fiyata getiriyor. Bunlar arasında tereyağı, süt, peynir, bulaşık makinesi tableti ve diğer gıda ürünleri de yer alıyor. Şok Market'ten yapacağınız alışverişlerde çok uygun fiyatlı ürünlere sahip olabilirsiniz. ŞOK Market'te sizleri beklemektedir. Şok Market'ten alacağınız ürünler ile günlük alışverişlerinizi daha ekonomik bir şekilde yapabilirsiniz. ŞOK Market her hafta olduğu gibi bu hafta da müşterilerine ekonomik fiyatlarla ürünler sunmaktan geri kalmıyor. ŞOK Market'te yapacağınız alışverişler sizi şaşırtacak.