Şok Market haftalık indirim kataloğu ile çok çeşitli ürünleri uygun fiyata sunuyor, özellikle 25 TL ve üzeri alışverişlerde Bingo 5 kilogram toz deterjanı 49 TL'ye satılıyor.
Aktüel
01 Şubat 2023 - 12:30
ŞOK'ta Şubat indirimi şok edecek! Toz deterjan 49 TL'ye düştü! Bebek bezinden peynire olay fiyatlar! O günden itibaren başlıyor
ŞOK Market'te dev indirimler başladı! Neredeyse tüm ürünlerde indirimli etiketler yerleştirildi! İnanılmaz fiyatlar, indirimli ürünler ve dahası haberimizde...
Aktüel
01 Şubat 2023 - 12:30
ŞOK'TA DEV INDİRİM: 25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE BİNGO 5 KİLOGRAM TOZ DETERJAN SADECE 49 TL! ŞOK Market, her hafta olduğu gibi bu hafta da müşterilerine ekonomik fiyatlarla ürünler sunmaya devam ediyor. 1 Şubat itibari ile yayınlanan ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile çok uygun fiyata alışveriş yapma fırsatı sunulacak.ŞOK Market'te 25 TL ve üzeri alışverişlerde Bingo 5 kilogram toz deterjan sadece 49 TL. Bu hafta ŞOK'ta yer alan çeşitli ürünler arasında; çaydanlık takımı, kek fanusu, bambum naz 6 kişilik kahve fincan takımı, LAV meşrubat bardağı üçlü, metal file patates soğan sepeti, metal kaşıklık, dijital baskılı halı, dekoratif kırlent kılıfı, kız çocuk külotlu pamuk çorap, kadın keçe terlik yüksek tabanlı gibi ürünlerde ciddi indirimler söz konusu. Ayrıca tüm temel gıda ürünleri ve temizlik ürünlerindeki indirimler de dikkat çekiyor.
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