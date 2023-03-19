ŞOK'ta yok artık dedirten fiyatlar! O tarihte başlıyor: Zeytinyağı 90 TL, çamaşır suyu 20 TL: Kapanın elinde kalacak!













ŞOK markette bu hafta yüzlerce indirim müşterilerini bekliyor. ŞOK market zinciri, ekonomik etmenlerin etkisiyle en popüler marketlerden biri olarak 22 Mart kataloğunu yayınladı. İşte 22 Mart- 28 Mart Arası Şoktaki İndirimli ürünler:Koltuk Örtüsü Renkli Ribanalı Eşofman Altı Kadın Tayt Kadın Atlet Kadın Lazer Kesim Dikişsiz Slip Kadın/Erkek ŞemsiyeOyuncak arabalar Timsahtan Tahterevalli Melisa Bebek Oyuncak ve nice oyuncak çeşidi... Çelik TermosPaslanmaz Çelik Matara Zen Kupa Servis Tabakları Pasta Tabakları Dijital Baskılı Kaseler Dijital Baskılı Tabaklar Damalı Kek Fanusları Paşabahçe ürünleriKare Tepsi Marine Batık Servis Tatlı Sunum Tabağı Kaydırmaz Yuvarlak Tepsiler Tezgah Üstü Ahşap Havluluklar Kurulama Bezi Kalpli Çerezlik Domates SalçasıBu hafta ŞOK Aktüel ürünlerini kaçırmak istemeyeceksiniz. Ramazan'a özel yok yok, hem de hepsi inanılmaz fiyatlarla! Ramazan'da dardaki vatandaş bir oh çekecek!