Aktüel
19 Mart 2023 - 14:15

ŞOK'ta yok artık dedirten fiyatlar! O tarihte başlıyor: Zeytinyağı 90 TL, çamaşır suyu 20 TL: Kapanın elinde kalacak!

Dikkat edin ŞOK'ta bu hafta izdiham yaşanabilir. İndirimler herkesi şoka uğratacak! İşte detaylar...

Aktüel
19 Mart 2023 - 14:15
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ŞOK'ta yok artık dedirten fiyatlar! O tarihte başlıyor: Zeytinyağı 90 TL, çamaşır suyu 20 TL: Kapanın elinde kalacak!
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ŞOK markette bu hafta yüzlerce indirim müşterilerini bekliyor. ŞOK market zinciri, ekonomik etmenlerin etkisiyle en popüler marketlerden biri olarak 22 Mart kataloğunu yayınladı. 

İşte 22 Mart- 28 Mart Arası Şoktaki İndirimli ürünler:



şokta indirim

Koltuk Örtüsü

Renkli Ribanalı Eşofman Altı

Kadın Tayt

Kadın Atlet

Kadın Lazer Kesim Dikişsiz Slip

Kadın/Erkek Şemsiye

 

şokta indirim

Oyuncak arabalar

Timsahtan Tahterevalli

Melisa Bebek Oyuncak

ve nice oyuncak çeşidi...

Çelik Termos 

Paslanmaz Çelik Matara

Zen Kupa

Servis Tabakları

Pasta Tabakları

Dijital Baskılı Kaseler

Dijital Baskılı Tabaklar

Damalı Kek Fanusları

Paşabahçe ürünleri

şokta indirim

Kare Tepsi 

Marine Batık Servis 

Tatlı Sunum Tabağı

Kaydırmaz Yuvarlak Tepsiler

Tezgah Üstü Ahşap Havluluklar

Kurulama Bezi

Kalpli Çerezlik

Domates Salçası

şokta indirim

Bu hafta ŞOK Aktüel ürünlerini kaçırmak istemeyeceksiniz. Ramazan'a özel yok yok, hem de hepsi inanılmaz fiyatlarla! Ramazan'da dardaki vatandaş bir oh çekecek!

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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