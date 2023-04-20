ŞOK'tan tatilcilere özel indirim! Mayısodan plaj terliğine en ucuz fiyatla satılacak: İşte indirim tarihi







ŞOK MARKET 19 NİSAN 30 MAYIS İNDİRİMLERİ







Raf fiyatları son zamanlarda fahiş şekilde artmaya devam ederken zincir marketlerin kampanyaları da hız kesmeden devam ediyor. Peki ŞOK Market hangi ürünlerde indirim yaptı? Fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Vatandaşlar alışverişlerini yapmadan önce internet üzerinden indirimli marketleri araştırmaya devam ediyor. Birçok farklı kategoride sık sık indirim yapan ŞOK Marketlerin 19 Nisan 30 Mayıs tarihleri arasındaki aktüel ürünleri vatandaşla paylaşıldı. İşte indirimli satılacak ürünler ve fiyatları şu şekilde;-Erkek çocuk deniz şortu 59.95 TL -Sevenhill marka fırfırlı kız çocuk mayo 69.95 TL -Püsküllü kadın plaj elbisesi 69.95 TL -Kadın deniz şortu 69.95 TL -Asimetrik v yaka dokuma renkli dokuma plaj elbisesi 99.95 TL -Gömlek elbise 179.90 TL -Zebra desenli dokuma elbise 179.90 TL -Çizgili plaj elbisesi 119.90 TL -Erkek kolsuz tişört 69.95 TL -Nivea marka çocuk güneş koruyucu sprey 330.90 TL -Nivea marka güneş koruyucu sprey 330.90 TL -Nivea marka güneş yağı sprey 197.90 TL -Cire Aseptine marka güneş yağı 39.90 TL -Nivea Sun marka güneş sütü çocuk 290.90 TL -Nivea marka kuru ciltler için güneş kremi 285 TL -Şnorkel seti 149.90 TL -Yüzücü gözlüğü 39.95 TL -Gokidy marka yüzücü gözlüğü 29.95 TL -Deniz topu 34.95 TL -Bestway marka el pompası 59.95 TL -Futbol topu 99.95 TL -Şişme havuz 169.90 TL -Tek renk deniz simidi 59.95 TL -Baskılı can yeleği 89.95 TL -Baskılı kolluk 34.95 TL -XL boy kamp sandalyesi 379 TL -Plaj ve piknik sandalyesi 159 TL -Kamp taburesi 49.95 TL -Bahçe mangalı 599.90 TL -Köşeli mangal 199.90 TL -Lüx mangal 149 TL -Çöp şiş 10.95 TL -Jakarlı plaj havlusu 89.95 TL -Plaj havlusu 79.95 TL -Desenli plaj havlusu 89.95 TL -Jakarlı peştamal 79.95 TL -Bambu peştamal 64.95 TL -Peştamal 49.95 TL -Tek yüzlü peştamal havlu 79.95 TL -Makyaj çantalı file plaj çantası 69.95 TL -Jüt plaj çantası kumaş 79.95 TL -Dijital baskılı plaj çantası 49.95 TL -Çantalı plaj şiltesi 39.95 TL -Plaj hasırı 9.95 TL -Fileli termoslu plaj çantası 99.95 TL'den satılacak.