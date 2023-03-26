Aktüel
26 Mart 2023 - 14:45

ŞOK'un bu indirimleri evleri pırıl pırıl, mideleri bayram ettirecek! Sadece 4 gün geçerli olacak: 22,90 TL'ye kadar düştü

ŞOK hafta sonu fırsatlarını duyurdu. Zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğu yakından takip Sadece 4 gün geçerli olacak: 22,90 TL'ye kadar düştü. Herkes zor ekonomik süreçlerde indirim kovalarken, marketlerin kataloglarını incelerken indirim haberleri de süpermarketlerden gelmeye devam ediyor. ŞOK Market indirim kataloğunu yayınladı. Bu hafta içinde geçerli olacak zamlar ve fiyat listesi haberimizde... İşte detaylar...edilirken beklenen ŞOK kataloğu da yayımlandı. Bu hafta ŞOK’ta hangi ürünlerin indirimde olduğunu merak edenler araştırmalara koyuldu. Sadece ŞOK’ta kaşar peyniri 70 TL, pirinç 41 TL, domates salçası 36 ,95, yoğurt 22 ,90’a düştü. 25 TL üzeri alışverişlerde de bulaşık deterjanı 20 TL, dondurulmuş pizza 62 TL’ye düşecek. İşte ŞOK 24-28 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu tümü...

Aktüel
26 Mart 2023 - 14:45
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ŞOK'un bu indirimleri evleri pırıl pırıl, mideleri bayram ettirecek! Sadece 4 gün geçerli olacak: 22,90 TL'ye kadar düştü
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ŞOK'un bu indirimleri evleri pırıl pırıl, mideleri bayram ettirecek! Sadece 4 gün geçerli olacak: 22,90 TL'ye kadar düştü. Herkes zor ekonomik süreçlerde indirim kovalarken, marketlerin kataloglarını incelerken indirim haberleri de süpermarketlerden gelmeye devam ediyor. ŞOK Market indirim kataloğunu yayınladı. Bu hafta içinde geçerli olacak zamlar ve fiyat listesi haberimizde... İşte detaylar...

Şok Market

ŞOK MARKETTEN YENİ İNDİRİMLER

Şok haftasonu fırsatlarını müşterilerine açıkladı. Buna göre markette yok üstüne yok. İndirimli ürün kataloğunda pirinç 40 TL, kaşar peyniri 70 TL, domates salçası 36,95 TL, yoğurt 22, 90 TL'ye kadar iniş gösterdi. 25 TL ve üzeri alışverişler için ise bulaşık deterjanı 20 TL, dondurulmuş pizza 62 TL'ye kadar iniş gösterdi. Şok Market'in 24 ve 28 Mart 2023 Aktüel ürünler kataloğunun tümü... Tüm ayrıntılar haberimizde...



şok market

Masa örtüsü 54,95 TL, sandalye minderi 29,95 TL, su bardağı altılı 99,95 TL, El Blender Seti 599,90 TL'den başlayan fiyatlar ile . İşte fiyat katalogları...

şok market indirim kataloğu

şok market

şok market

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