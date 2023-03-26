









ŞOK MARKETTEN YENİ İNDİRİMLER







ŞOK'un bu indirimleri evleri pırıl pırıl, mideleri bayram ettirecek! Sadece 4 gün geçerli olacak: 22,90 TL'ye kadar düştü. Herkes zor ekonomik süreçlerde indirim kovalarken, marketlerin kataloglarını incelerken indirim haberleri de süpermarketlerden gelmeye devam ediyor. ŞOK Market indirim kataloğunu yayınladı. Bu hafta içinde geçerli olacak zamlar ve fiyat listesi haberimizde... İşte detaylar...Şok haftasonu fırsatlarını müşterilerine açıkladı. Buna göre markette yok üstüne yok. İndirimli ürün kataloğunda pirinç 40 TL, kaşar peyniri 70 TL, domates salçası 36,95 TL, yoğurt 22, 90 TL'ye kadar iniş gösterdi. 25 TL ve üzeri alışverişler için ise bulaşık deterjanı 20 TL, dondurulmuş pizza 62 TL'ye kadar iniş gösterdi. Şok Market'in 24 ve 28 Mart 2023 Aktüel ürünler kataloğunun tümü... Tüm ayrıntılar haberimizde...Masa örtüsü 54,95 TL, sandalye minderi 29,95 TL, su bardağı altılı 99,95 TL, El Blender Seti 599,90 TL'den başlayan fiyatlar ile . İşte fiyat katalogları...