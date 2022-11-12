Sokağa bırakıp gittiler! Konya'da yeni doğan kız çocuğunu kaldırıma bıraktılar!













Konya'da sokağa yeni doğmuş bir bebek bıraktılarKonya'da sokakta yeni doğmuş bir bebek bulundu. Sağlık ekiplerine teslim edilen bebek hastaneye götürülürken, polis çocuğu terk edenlerin kim olduğunu bulmaya çalışıyor.Olay dün gece Karatay İlçesi’nde yaşandı. Alınan bilgiler kapsamında, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, sokakta bir bebeğin ihbarı üzerine 112 acil servisine sevk edildi. Polis ekibinin yaptığı incelemede, sokakta kaldırıma terk edilmiş halde bir kız bebeğin olduğu görüldü. Bebek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bakımdaki bebeğin 2-3 günlük olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, bebeği terk edenleri yakalamak için çalışma başlattığını açıkladı.