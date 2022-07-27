GÜNDEM
27 Temmuz 2022 - 21:47

Sokağa çıkma yasakları geri mi geliyor? O şehrin valisinden yasaklarla ilgili açıklama geldi!

Son günlerde oldukça fazla artan koronavirüs vaka sayıları insanları endişeye sürüklüyor. Peki tekrar sokağa çıkma yasakları söz konusu olacak mı? İzmir Valisi konuyla ilgili ne açıklama yaptı? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
27 Temmuz 2022 - 21:47
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Sokağa çıkma yasakları geri mi geliyor? O şehrin valisinden yasaklarla ilgili açıklama geldi!


İnternet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri de artan vaka sayıları sebebiyle tekrar yasakların gelip gelmeyeceği ile ilgili. Peki tekrar yasaklar gelir mi? İzmir valisi konu ile ilgili hangi açıklamaları yaptı? İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in Koronavirüs vakaları ile ilgili yaptığı açıklamaların detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger koronavirüs açıklamaları

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger artan vaka sayıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Köşger, 50'lere kadar inen vaka sayılarının ve 2'ye düşen entübe sayısının günümüzde 40'a kadar çıktığını ve yoğun bakımda da ciddi artış gözlendiğini söyledi. Köşger sözlerine şu şekilde devam etti; 



İzmir Valisinden Maske Yasakları İle İlgili Açıklama

"Tekrar bir artış yaşandığını görüyoruz. Sağlıkçılar da başta olmak üzere başlangıçtaki haline göre virüsün öldürücülüğünün daha az olduğu söyleniyor. Vatandaşın maskesini zorunlu hale getireceğimiz bir durum şimdilik yok. Takmak isteyen takıyor, biz herhangi bir yasağa gitmeyi düşünmüyoruz. Vatandaşlarımızı kendi önlemlerini almaları konusunda uyarıyoruz. Pandemi iki yıllık süreçte tüm dünyayı başta ekonomi olmak üzere birçok konuda zora soktu. Sağlığın her şeyden önemli olduğunu gördük. Tekrar söylüyorum ki vatandaşımız kendi tedbirini alabilmeli."

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
İlginizi Çekebilir
İstanbbul'da izinli olarak oturan yabancı sayısı 1 milyonu geçti!
İstanbbul'da izinli olarak oturan yabancı sayısı 1 milyonu geçti!
Diyanet'in ekonomi fetvası sosyal medyayı karıştırdı! 'Fiyatları tayin eden Allah'tır!' ifadelerine tepki yağdı
Diyanet'in ekonomi fetvası sosyal medyayı karıştırdı! 'Fiyatları tayin eden Allah'tır!' ifadelerine tepki yağdı
Son Haberler
Fenerbahçe, Dinamo Kiev yenilgisi sonrası Şampiyonlar Ligi umutlarını başka bahara bıraktı!
Fenerbahçe, Dinamo Kiev yenilgisi sonrası Şampiyonlar Ligi umutlarını...
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, yeniden yollarını ayırmaya karar verdi!
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, yeniden yollarını ayırmaya karar...
Şii lider Sadr’ın destekçileri Bağdat'ı karıştırdı: Protestocular Meclis'e girdi
Şii lider Sadr’ın destekçileri Bağdat'ı karıştırdı: Protestocular...
İstanbbul'da izinli olarak oturan yabancı sayısı 1 milyonu geçti!
İstanbbul'da izinli olarak oturan yabancı sayısı 1 milyonu geçti!
FED piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı: 75 baz puan faiz artırımı gerçekleştirildi!
FED piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı: 75 baz puan faiz...
Diyanet'in ekonomi fetvası sosyal medyayı karıştırdı! 'Fiyatları tayin eden Allah'tır!' ifadelerine tepki yağdı
Diyanet'in ekonomi fetvası sosyal medyayı karıştırdı! 'Fiyatları...
Almanya işçi alım şartları nelerdir? Almanya en az 45 bin TL maaş alacak binlerce personel arıyor!
Almanya işçi alım şartları nelerdir? Almanya en az 45 bin TL maaş...
İş verenlerden işçilerine kira ve lojman desteği!
İş verenlerden işçilerine kira ve lojman desteği!
Türkiye'nin gezilecek en güzel koyları nerededir? Türkiye'nin cennet koylarının listesi!
Türkiye'nin gezilecek en güzel koyları nerededir? Türkiye'nin cennet...
170 milyon dolarlık Bitcoin'ini 9 yıldır çöplükte arıyor!
170 milyon dolarlık Bitcoin'ini 9 yıldır çöplükte arıyor!
Dolar kuru yükseliş eğilimine geçti! Doların yükselme sebebi ne? Dolar düşecek mi? 27 Temmuz güncel döviz kurları
Dolar kuru yükseliş eğilimine geçti! Doların yükselme sebebi ne?...
Deplasman golü kuralı nedir? Deplasman gol kuralı neden kaldırıldı? Deplasman golü kuralının geçerli olduğu maçlar
Deplasman golü kuralı nedir? Deplasman gol kuralı neden kaldırıldı?...
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, nikah masasına oturacakları tarihi açıkladı!
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, nikah masasına oturacakları tarihi...
Ölü doğurduğu bebeğini çöpe atan cani anne gözaltına alındı!
Ölü doğurduğu bebeğini çöpe atan cani anne gözaltına alındı!
Üniversite öğrencilerini üzen haber: Öğrenim harçlarına yüzde 36 zam yapıldı!
Üniversite öğrencilerini üzen haber: Öğrenim harçlarına yüzde...