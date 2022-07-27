Sokağa çıkma yasakları geri mi geliyor? O şehrin valisinden yasaklarla ilgili açıklama geldi!

İnternet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri de artan vaka sayıları sebebiyle tekrar yasakların gelip gelmeyeceği ile ilgili. Peki tekrar yasaklar gelir mi? İzmir valisi konu ile ilgili hangi açıklamaları yaptı? İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in Koronavirüs vakaları ile ilgili yaptığı açıklamaların detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger koronavirüs açıklamalarıİzmir Valisi Yavuz Selim Köşger artan vaka sayıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Köşger, 50'lere kadar inen vaka sayılarının ve 2'ye düşen entübe sayısının günümüzde 40'a kadar çıktığını ve yoğun bakımda da ciddi artış gözlendiğini söyledi. Köşger sözlerine şu şekilde devam etti;
"Tekrar bir artış yaşandığını görüyoruz. Sağlıkçılar da başta olmak üzere başlangıçtaki haline göre virüsün öldürücülüğünün daha az olduğu söyleniyor. Vatandaşın maskesini zorunlu hale getireceğimiz bir durum şimdilik yok. Takmak isteyen takıyor, biz herhangi bir yasağa gitmeyi düşünmüyoruz. Vatandaşlarımızı kendi önlemlerini almaları konusunda uyarıyoruz. Pandemi iki yıllık süreçte tüm dünyayı başta ekonomi olmak üzere birçok konuda zora soktu. Sağlığın her şeyden önemli olduğunu gördük. Tekrar söylüyorum ki vatandaşımız kendi tedbirini alabilmeli."