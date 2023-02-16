Aktüel
16 Şubat 2023 - 13:30

Sokağında bu market olan ucuza alışveriş yapacak! Ayçiçek yağı 139 TL'ye satılacak: Bu ürünler kapış kapış gidiyor!

Kim Market çeşitli ürünlerde indirimler sunuyor. Ödemelerde kolaylık sağlamak için Sodexo, Multinet ve Yemek Matik gibi çeşitli yemek kartlarını kabul eden Kim Market'in Şubat ayı fiyat listesi haberin içinde.

Aktüel
16 Şubat 2023 - 13:30
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Sokağında bu market olan ucuza alışveriş yapacak! Ayçiçek yağı 139 TL'ye satılacak: Bu ürünler kapış kapış gidiyor!


 

 



 

Kim Market çeşitli ürünlerde indirimler sunuyor. Ödemelerde kolaylık sağlamak için Sodexo, Multinet ve Yemek Matik gibi çeşitli yemek kartlarını kabul eden Kim Market'in Şubat ayı fiyat listesi şu şekilde;

  • Solo Tuvalet Kağıdı 32'li paket 149 TL
  •  Altınkılıç 1 kg Beyaz Peynir 139 TL
  • Orkide 4 litrelik ayçiçek yağı 139 TL
  • Karalı 1 kilogram Karadeniz Filiz Çayı 67 TL
  • Sinangil 2 kilogram un 28 TL 
  • Tursil Matik Prowhite Fresh Wildflower 8 kilogram 129 TL
  • Selpak 2'li Dev Rulo Havlu 19 TL 
  • Namet Macar Salam kilogramı 249 TL
  • Namet Sofram 250 gram Piliç Kokteyl Sosis 25 TL
  • Şenpiliç Nugget 500 gram 39TL
  • Şenpiliç Schnitzel 500 gram 39 TL
  • Namet Dana Kavurma 80 gram 42 TL
  • Beşler Fermante Kangal Sucuk 49 TL
  • Beşler Bilokma Hindi Füme 55 gram 10 TL
  • Sütaş Çeçil, Örgü, Dil peyniri çeşitleri 49 TL
  • Teksüt 1 litre yarım yağlı süt 18 TL
  • Sütaş Yoğurt 1.750 gram  54 TL
  • Sütaş Krema 200 ml 16,99 TL
  • Sana Paket Margarin 6×250 gram:  59 TL
  • İçim Tereyağ 500 gram 99 TL
  • İçim Üçgen Eritme Peyniri 14 TL
  • Pınar Süzme Peynir yarım yağlı 500 gram 44 TL
  • Tazepan Tost Ekmeği 500 gram 12 TL
  • Superfresh çedarlı tost 29 TL
  • Superfresh Kayseri Mantısı 400 gram 23 TL
  • Pınar Labne 3×180 gram 69 TL
KİM MARKET

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ