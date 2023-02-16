Sokağında bu market olan ucuza alışveriş yapacak! Ayçiçek yağı 139 TL'ye satılacak: Bu ürünler kapış kapış gidiyor!













Solo Tuvalet Kağıdı 32'li paket 149 TL

Altınkılıç 1 kg Beyaz Peynir 139 TL

Orkide 4 litrelik ayçiçek yağı 139 TL

Karalı 1 kilogram Karadeniz Filiz Çayı 67 TL

Sinangil 2 kilogram un 28 TL

Tursil Matik Prowhite Fresh Wildflower 8 kilogram 129 TL

Selpak 2'li Dev Rulo Havlu 19 TL

Namet Macar Salam kilogramı 249 TL

Namet Sofram 250 gram Piliç Kokteyl Sosis 25 TL

Şenpiliç Nugget 500 gram 39TL

Şenpiliç Schnitzel 500 gram 39 TL

Namet Dana Kavurma 80 gram 42 TL

Beşler Fermante Kangal Sucuk 49 TL

Beşler Bilokma Hindi Füme 55 gram 10 TL

Sütaş Çeçil, Örgü, Dil peyniri çeşitleri 49 TL

Teksüt 1 litre yarım yağlı süt 18 TL

Sütaş Yoğurt 1.750 gram 54 TL

Sütaş Krema 200 ml 16,99 TL

Sana Paket Margarin 6×250 gram: 59 TL

İçim Tereyağ 500 gram 99 TL

İçim Üçgen Eritme Peyniri 14 TL

Pınar Süzme Peynir yarım yağlı 500 gram 44 TL

Tazepan Tost Ekmeği 500 gram 12 TL

Superfresh çedarlı tost 29 TL

Superfresh Kayseri Mantısı 400 gram 23 TL

Pınar Labne 3×180 gram 69 TL

Kim Market çeşitli ürünlerde indirimler sunuyor. Ödemelerde kolaylık sağlamak için Sodexo, Multinet ve Yemek Matik gibi çeşitli yemek kartlarını kabul eden Kim Market'in Şubat ayı fiyat listesi şu şekilde;